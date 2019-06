Come sarà la nuova Lazio della stagione 2019-2020?

E’ un bilancio tutto sommato soddisfacente, quello della stagione 2018-2019 della Lazio. La squadra allenata da Simone Inzaghi, nonostante l’eliminazione in Europa League, contro il Siviglia, per i sedicesimi di finale, ha saputo cogliere l’unico trofeo rimasto a disposizione, approfittando di un girone favorevole in Coppa Italia, riuscendo poi a battere prima il Milan, che l’anno scorso aveva conquistato la finale proprio contro i biancocelesti, per poi arrivare alla gara più importante della stagione, contro l’Atalanta con la giusta carica e concentrazione.

La vittoria in Coppa Italia per ripartire al meglio

La vittoria contro la formazione bergamasca, è valsa alla Lazio la sua settima Coppa Italia, con i biancocelesti che tornano a vincere questo trofeo dopo l’edizione 2012-2013, visto che nelle passate edizioni era stata battuta per due volte proprio dalla Juventus di Allegri. La vittoria in Coppa Italia ha quindi messo a tacere i dubbi sulla squadra allenata da Simone Inzaghi, che nonostante l’ottavo posto in classifica, dietro a Roma e Torino, si qualifica per la prossima Europa League, proprio grazie alla vittoria del trofeo, che vale anche la finale di Supercoppa italiana, con data da concordare, ma che potrebbe anche svolgersi il prossimo 19 agosto 2019, aprendo di fatto la stagione per il prossimo anno. Per chi fosse interessato ad acquisire più informazioni su quote e scommesse calcio si consiglia quindi di restare sintonizzati sui canali tematici dedicati a questo tipo di news sportive, anche se in questo preciso momento il vero focus è tutto dedicato a come ci si muoverà in sede di mercato, visto che sono molte le voci che vogliono Simone Inzaghi in partenza.

Il Corriere commenta così la linea Inzaghi

Sull’edizione del Corriere dello Sport del 28 maggio scorso, si è parlato di una situazione per il momento cristallizzata, dove sembra prevalere la linea di Inzaghi, il quale potrebbe andare avanti fino a scadenza di contratto. C’è però da stabilire se tra il presidente Lotito e la società vi sia una piena sintonia per quanto riguarda il progetto tecnico della squadra. Anche il mercato sarà protagonista, visto che la Lazio, che ha concluso il campionato con un gap significativo, non solo verso la Juventus, ma anche nei confronti del Napoli di Ancelotti, dovrà organizzarsi al meglio per poter diventare più competitiva. Le potenzialità del club biancoceleste ci sono tutte, come abbiamo visto durante la stagione 2017-2018, quando la Lazio è stata protagonista di una buona Europa League, così come in diversi frangenti di questa stagione, anche se spesso sono mancati i gol di Ciro Immobile, così come una continuità di gioco e di risultati, che hanno in parte compromesso il campionato, terminato appunto con un ottavo posto che ha un po’ scontentato tutti. I motivi sono legati proprio alle potenzialità di questa squadra e al progetto Lazio, visto che almeno sulla carta, si poteva fare di meglio, con 13 sconfitte e qualche punto di troppo perso per strada a metà stagione.

Quali sono i possibili scenari per la Lazio 2019-2020

Secondo quanto riportato dalle principali testate giornalistiche, Simone Inzaghi avrebbe fatto specifiche richieste a Lotito e Tare, dato che la squadra secondo il tecnico avrebbe bisogno di una profonda rivoluzione, per poter andare avanti al meglio e ambire a un progetto funzionale e più ambizioso, rispetto a quello attuale. Si torna quindi a parlare di mercato, con la richiesta di almeno 8-9 acquisti, visto che ci sono in bilancio alcune cessioni top piuttosto pesanti, stando sempre alle notizie ufficiose che sono trapelate nell’ambiente del club biancoceleste.