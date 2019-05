TRASTEVERE – SASSARI LATTE DOLCE 0 – 3

TRASTEVERE Caruso, Vendetti (45′ Panico), Calisto, Lucchese (15’st Bergamini), Sfanò, Locci, Renzi (45′ Cococcia), Capodaglio (16′ Cardillo), Tajarol, Chinappi, Lorusso (36’st Riccucci) PANCHINA Borrelli, Donati, Bergamini, Sannipoli, Riccucci, Cardillo, Panico, Cococcia, Larosa

ALLENATORE Perrotti

LATTE DOLCE Garau, Pireddu, Tucio, Cabeccia, Bianchi, Antonelli, Piga (40’st Gadau), Gianni (17’st Masala), Scognamillo (37′ Marcangeli), Scanu (35’st Sartor), Palmas (16’st Patacchiola) PANCHINA Lai, Daga, Gadau, Patacchiola, Masal, Marcangeli, Doukar, Sartor, Fini ALLENATORE Udassi

Marcatori 20’pt Scanu, 13′ st Palmas, 26′ st Cabeccia rig.(SLD)

Arbitro Taricone di Perugia

Assistenti De Falco, Mazzuoccolo di Nola

NOTA – Ammoniti Lorusso, Caruso, Vendetti, Calisto (T), Scanu (SLD)

I primi 20′ vedono un certo equilibrio tra le due squadre, spezzati, tuttavia, dal vantaggio sardo realizzato dal n. 10 Scanu, su assist di Pireddu, che incrocia da destra con un gran tiro che batte imparabilmente il pur bravo Caruso.

Veemente la reazione del Trastevere che provava a farsi pericoloso in più di un’occasione, trovando sempre il forte portiere Garau pronto all’intervento.

Al 38′ un’azione di Calisto sulla sinistra che viene atterrato al limite dell’area di rigore. La punizione, calciata da Lorusso, trova però la respinta con i pugni del portiere sardo.

Nel secondo tempo grande inizio del Trastevere che prova più volte a sorprendere Garau con Panico, ma al 13′ st il Latte Dolce raddoppia: errore di Bergamini in disimpegno, ne approfitta Palmas battendo Caruso con un angolatissimo rasoterra sulla sinistra.

Il Trastevere reagisce nuovamente e fallisce il 1-2 al 22′ st con Cardillo che con aggancia un’invitante palla in area su bel suggerimento di Bergamini.

La gara di fatto si chiude al 26’st quando Palmas su grave errore di Bergamini si invola e in piena area Caruso lo stende. Rigore assegnato agli ospiti e realizzato da Gabeccia.

Nei restanti minuti la gara non ha più nulla da offrire con un risultato che punisce oltre misura i padroni di casa e allo stesso tempo permette al Sassari Latte Dolce di accedere alla finale del play-off.

Al termine del mach il Presidente Pier Luigi Betturri, complimentandosi con gli avversari per il risultato non ha mancato di sottolineare la particolarità dell’attutale meccanismo dei play-off della Serie D che non garantisce la certa promozione per i vincitori, guardando già alla prossima stagione “Gia da domani si lavorerà per una forte squadra per il prossimo campionato che faremo di tutto per vincere”.