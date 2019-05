Grifone Monteverde, Under 14 in semifinale

Prosegue la corsa verso il titolo dell’Under 14 del Grifone Monteverde. I ragazzi di Alessandro Maffei hanno superato la Polisportiva Carso ed ora dovranno vedersela con la Roma.

Soddisfatto il mister “I ragazzi sono stati bravissimi, perché hanno seguito quello che avevamo provato durante gli allenamenti. Abbiamo interpretato la gara come se fosse stata una di campionato, cercando l’intensità e cercando di costruire. L’avversario ha stimolato molto il lavoro sulle seconde palle, ma ci eravamo preparati a questa evenienza. Non subire nemmeno un tiro in porta è il chiaro sintomo di quanto i ragazzi siano stati bravi sia in settimana che durante la sfida contro la Polisportiva Carso. E’ un gruppo di ragazzi che sembra più grande per l’età che ha. So che contro la stessa squadra nella passata stagione arrivò un ko, ma non c’ero e non commento il risultato di altri. Abbiamo fatto con loro un test due mesi fa e fu una bella partita, ci siamo conosciuti prima della sfida di sabato (ride ndr). Voglio comunque fare i complimenti alla Polisportiva Carso, per il modo in cui lavora sul settore giovanile, crescendo numerosi talenti in maniera davvero esemplare. Adesso affronteremo la Roma in trasferta, dopo una gara così sono sicuro che i ragazzi giocheranno con più leggerezza nella testa grazie ad una maggiore convinzione nei loro mezzi. Certo è che giocare contro una squadra come i giallorossi non sarà affatto semplice, inutile sottolinearlo. Noi cercheremo di fare la nostra prestazione a testa alta, senza timore reverenziale, consapevoli delle difficoltà che un match così può dare. La partita di sabato ha però dimostrato che questa è una squadra che sa giocare delle partite che valgono per il titolo”.