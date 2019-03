L’Anagni esonera Liberati

Città di Anagni Calcio comunica che l’allenatore della prima squadra Sig.Manolo Liberati è stato sollevato dall’incarico.

Al mister porgiamo il nostro ringraziamento per il lavoro svolto fino ad oggi oltre alla dedizione e la professionalitá costantemente dimostrata.

Augurando il meglio per l’attività sportiva futura, l’Anagni Calcio prova ad aprire un nuovo ciclo in un momento estremamente delicato per la stagione, fiduciosa nel raggiungimento dell’obbiettivo salvezza.