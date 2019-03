Trastevere, Tajarol non molla “Tutto nelle mani del Lanusei, noi restiamo in agguato”

Alla vigilia della sfida interna al Trastevere Stadium prevista domani alle 14.30, in casa Trastevere parla bomber Stefano Tajarol:

“La partita contro l’Anzio rappresenta per noi una sfida da non sottovalutare in alcun modo perché servono i tre punti. Mancano 7 giornate alla fine, noi dovremo recuperare anche la gara contro l’Albalonga e non abbiamo nessuna intenzione di mollare. Il Lanusei sta facendo molto bene e se dovessero continuare in questo modo potremo solamente fargli tanti applausi ma non è ancora finita e abbiamo ancora lo scontro diretto in casa allo Stadium da giocare. E’ tutto nelle mani del Lanusei ed in questa fase finale saranno fondamentali le energie fisiche, mentali e nervose: toccherà ora al Lanusei andare avanti così fino al 5 maggio ma se così non dovesse essere potete stare certi che il Trastevere sarà pronto ad approfittarne. Noi ci crediamo ancora e garantisco sulla nostra voglia di provarci fino in fondo”.