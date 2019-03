Atletico 2000, Valerio a 360° dall’Under 16 all’Under 19

Un pareggio che sa di beffa per l’Under 16 dell’Atletico 2000 nell’ultimo turno. O probabilmente, il risultato finisce anche per star bene ai ragazzi di mister Valerio che, avanti di 3 gol, sono stati rimontati sul tre pari dal SS Michele e Donato, con gli ospiti che hanno poi fallito inoltre un calcio di rigore.

Questa l’analisi del tecnico biancorosso. “Facciamo sempre un’ora di buon gioco ma alla fine veniamo riacciuffati. Anche contro il SS Michele e Donato la gara sembrava mai in discussione. Poi, i soliti cali mentali ed abbiamo addirittura rischiato di perdere. Bisogna lavorare ancora moltissimo su questo aspetto e lo faremo fino alla fine. Comunque bisogna restare sempre fiduciosi e crederci fino all’ultimo istante”.

Gianluca Valerio, come noto, è anche al timone della guida tecnica dell’Under 17. Sui classe 2002 il tecnico afferma: “Sicuramente con questo gruppo abbiamo preso più soddisfazioni rispetto ad altre uscite, in casa di una squadra partita per vincere il campionato. Contro la Romulea abbiamo avuto personalità, ci sono stati 0 angoli per loro come le punizioni dal limite. Ciò vuol dire che abbiamo interpretato la gara nel migliore dei modi. Abbiamo la giusta autostima e sappiamo rispondere colpo su colpo. Spero soprattutto per il gruppo che possa togliersi belle soddisfazioni centrando risultati importanti nelle finali”.

Infine, il tecnico di via Centocelle, ha da pochissimo assunto l’incarico di allenatore dell’Under 19 biancorossa, diventando così una figura ancor più centrale nel progetto dell’Atletico. “Ho trovato dei ragazzi comunque motivati, nonostante le 11 partite senza vittorie. Adesso conteranno soltanto i fatti. Inutile pensare, ma bisogna giocare di più. Il gruppo è forte e dovrà soltanto rendersene conto”.