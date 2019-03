Anagni – Castiadas 1-1. Per i biancorossi a segno Capuano

Partita difficile quella di oggi allo stadio Caslini di Colleferro dove il Città di Anagni affronta la compagine sarda del Castiadas cercando di conquistare punti preziosi per la permanenza nella categoria.

Anagni padrona del gioco sin dall’inizio.

Al 3′ Galvanio crossa per Capuano che manca l’aggancio decisivo.

Al 6′ minuto è invece Flamini a rendersi pericoloso con un tiro dalla trequarti che finisce a lato.

Insistono D’Amicis e Pralini, rispettivamente al 16′ ed al 24′ ma calciano alto.

Al 27′ prima vera occasione per il Castiadas con Boi che riceve su punizione e di testa butta fuori.

Il goal beffardo per l’Anagni arriva al 32′.

Galvanio si lascia anticipare a centrocampo e Mesina, servito, lascia partire un gran tiro che finisce alla spalle di Stancampiano. Gli ospiti passano in vantaggio per 1-0.

Anagni subisce il contraccolpo e non riesce ad imbastire azioni pericolose se non con Capuano che si affaccia pericolosamente in area al 44′ ma il tiro é fuori.

Finisce il primo tempo con gli ospiti in vantaggio.Anagni riparte col piglio giusto e Capuano al 48′ viene fermato per dubbio fuorigioco.

Insiste Anagni ed al 54esimo il Direttore di Gara non concede un penalty a favore di Pappalardo che viene fermato in area.

Al 58′ è Capuano a tentare l’azione personale ma calcia fuori.

Al 62′ palla in mezzo di Flamini per Pappalardo che si fa trovare in fuorigioco.

Al 65′ é invece Castiadas a rendersi pericoloso

ma Stancampiano non si fá trovare impreparato.

A questo punto Mister Manolo Liberati decide di inserire forze fresche a centrocampo e dispone l’ingresso di D’orsi, Tataranno e La Terra oltre che Stazi qualche minuto più avanti.

È la mossa che porta velocemente al pareggio.

Al 69′ azione magistrale dell’Anagni.

D’Orsi si invola sulla fascia su lancio di Pralini, si inserisce abilmente e crossa per Capuano che insacca a mezza altezza da vero rapace d’area agguantando il pareggio.

Anagni prova a portare a casa tutta la posta in palio ed all’80’ Colarieti è autore di un bellissimo passaggio filtrante per la La Terra che calcia molto bene in porta ma trova una grande parata del portiere avversario.

All’89 Anagni prova l’ultimo affondo con Capuano che appoggia per Stazi che calcia ma la palla finisce di poco a lato.

Tutti aspettano a questo punto la concessione dei minuti recupero ma il Direttore di Gara non né concede nessuno.

Finisce quindi la partita col risultato di 1-1 con l’Anagni che rimane a due punti dalla zona playout.