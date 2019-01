Cassino – Anagni 0-1. Capuano decide il derby

Il derby del Salveti tra Cassino e Anagni va ai biancorossi che portano a casa i tre punti grazie a una rete firmata da Capuano nel secondo tempo.

Una vittoria meritata per la squadra allenata da Manolo Liberati, contro un Cassino irriconoscibile, lontano parente di quello ammirato negli ultimi due mesi. Per l’Anagni, che aveva conquistato un punto nelle ultime tre gare, una bella boccata d’ossigeno in classifica e zona a rischio adesso distante di tre lunghezze. Per gli azzurri sconfitta pesante anche per quanto riguarda la corsa ai play off visto che ora il quinto posto è di nuovo distante quattro lunghezze, dopo la vittoria di ieri del Monterosi. Primo tempo decisamente povero di emozioni ma dove si nota un Anagni più intraprendente. Al 9′ è Cardinali a mettere i brividi alla retroguardia cassinate entrando in area e calciando a rete. E’ bravo Palombo a respingere in corner. La squadra di casa fa una grande fatica a imbastire il gioco e si fa viva dalle parti di Stancampiano solo al minuto 40, quando sugli sviluppi di un angolo calciato, Tribelli serve Carcione che da buona posizione calcia sul fondo.

Nella ripresa si conferma il trend della prima parte di gara con i ritmi decisamente bassi e l’Anagni maggiormente intraprendente. Al 54′ i biancorossi vanno vicinissimi al vantaggio. Grande conclusione di Capuano che si stampa sul palo, a Palombo battuto. Il gol la squadra di Liberati lo mette a segno al minuto 72, su azione di contropiede, Palombo si salva come può su un primo tiro, ,ma non può nulla sul tiro vincente di Capuano che firma lo 0-1. Cassino che non riesce a reagire con convinzione e nonostante i sette minuti di recupero non porta particolari pericoli alla difesa ospite. A fine gara a festeggiare è l’Anagni.

“Un successo importante – afferma il tecnico Manolo Liberati – su un campo difficile di una squadra che per organico è forse da secondo o terzo posto. Oggi i ragazzi hanno fatto davvero bene giocando con la giusta determinazione. Hanno capito gli errori fatti nel primo tempo con l’Anzio e il loro atteggiamento mi è piaciuto molto. La strada per la salvezza è ancora lunga”.

Corrado Urbano ammette che la squadra non ha reso come si aspettava. “E’ la prima volta – commenta il tecnico azzurro – dall’inizio dell’anno che non riusciamo a fare un tiro in porta. Demerito nostro e merito degli avversari probabilmente. Avevo messo in guardia i ragazzi sulle qualità degli avversari. Oggi nessuno, me compreso evidentemente, ha raggiunto la sufficienza”.

CASSINO: Palombo, Mattera (56′ Mattera), Di Filippo, Centra, Camara (72′ Tomassi), Carcione, Ricamato, Darboe (50′ Tirelli), Tribelli (80′ Lombardi), Marcheggiani, Prisco. A disposizione Della Pietra, Tirelli, Zegarelli, Sfavillante, Tomassi, Miele, Nocerino. Allenatore Urbano.

ANAGNI: Stancampiano, Contucci, D’Orsi, Ancinelli, Pralini, Colarieti, Capuano (90′ Galvanio), D’Amicis (81′ Tataranno), Cardinali, Flamini (69′ Pagliarini, Bordi. A disposizione Di Piero, Stazi, Pappalardo, Cipriani, Di Vico, Dolce, Pagliarini. Allenatore Liberati.

Arbitro: De Angeli di Milano.

Marcatore: 72′ Capuano.

Note: ammoniti Camara, De Amicis.

Antonio Tortolano