Insieme Ausonia, Zonfrilli “Finalmente ci siamo sbloccati in trasferta”

Conta il qui e ora. Il 2019 dell’Insieme Ausonia è iniziato nel migliore dei modi. Nella calza la Befana ha fatto trovare il regalo più desiderato: la vittoria, la terza nelle ultime quattro e la squadra di Roberto Gioia si è riportata nella parte sinistra della classifica.

Nel mirino il quinto posto. Match-winner della trasferta in casa del Grifone Gialloverde, Matteo Zonfrilli, alla quarta rete stagionale: “Indubbiamente è stato un gol importante. Vittoria fondamentale, finalmente siamo riusciti a sbloccare anche i risultati in trasferta. Speriamo di salire ancora, abbiamo un organico di livello che merita di stare in alto”.

2-0 sul Lavinio Campoverde, 1-1 a Sora, 1-0 rifilato alla Boreale Don Orione e il successo firmato Zonfrilli, il classe ’94 è diventato una pedina preziosa di un gruppo forte e i risultati sono arrivati con merito: “Vincere aiuta a vincere, abbiamo pagato un po’ di inesperienza nella prima parte di stagione. Con i nuovi innesti la squadra è molto forte, possiamo fare di più e speriamo di farcela”.

Domenica l’Insieme Ausonia avrà un’altra trasferta, insidiosa come tutte quelle di questa avvincente stagione, in casa della Vigor Perconti dei giovani: all’andata è finita 2-0 per la formazione di Gioia e Zonfrilli presenta i punti-chiave del match: “Sarà una partita difficilissima, una delle più difficili. La Vigor è una squadra giovane che gioca bene a calcio. Vorremo ottenere a tutti i costi un risultato positivo”. L’Insieme Ausonia annoda il filo rosso tra girone di andata e ritorno a quota 24 punti, l’ex Roccasecca traccia la disamina dei primi cinque mesi: “Sia sul piano personale che complessivo si può fare meglio: siamo tra le squadre migliori del campionato. Potevo fare qualche gol in più, speriamo di salire in classifica e puntare in alto. Voglio aiutare la squadra a suon di gol e buone prestazioni”.

Effetto Zonfrilli, Insieme si può.