Cassino – Anzio 4-1. Doppiette per Marcheggiani e Prisco

Il 2019 inizia nel migliore dei modi per il Cassino che al Salveti supera 4-1 l’Anzio. Un match che si è sbloccato solo nel secondo tempo e che ha visto cinque marcature negli ultimi 25 minuti di gioco.Urbano deve fare a meno di Ricamato e Nocerino, che si accomodano in panchina, non ancora al meglio della condizione. E così il tecnico di Piedimonte ripropone Carcione al centro della difesa.

Dopo il buon esordio con l’Aprilia, Scibilia parte dal primo minuto. Si parte a ritmi decisamente bassi. Al 13′ il primo tiro dell’incontro è di Buongarzoni che ci prova dai venti metri ma la palla non inquadra lo specchio della porta difesa da Palombo. Il Cassino si fa vivo al minuto 17 con una punizione calciata da Imperio Carcione, la conclusione del capitano azzurro viene bloccata in due tempi da Rizzaro. Poco dopo Prisco spizza una buona palla in area per Marcheggiani che di testa da ottima posizione centra il palo ma l’arbitro ferma il gioco per un offside. Al 27′ bella giocata da parte di Scibilia che dal limite dell’area lascia partire un tiro a giro che Rizzaro è costretto a deviare in corner. Alla mezz’ora per l’Anzio è Buongarzoni a provarci dai 25 metri ma senza troppa fortuna.

Al 34′ buona opportunità per Marcheggiani, ma l’ex Rieti spedisce la palla due metri fuori dal palo alla sinistra di Rizzaro. Poco dopo Tirelli serve un ottimo assist a pochi passi dalla porta a Prisco che manca il tocco vincente. E in pieno recupero Palombo blocca un tiro al volo di Minuzio. A inizio ripresa dopo un tiro dalla distanza di Voltasio sale in cattedra il Cassino che nel giro di pochi minuti divora delle grandi occasioni. Marcheggiani al 53’ serve la palla del vantaggio a Scibilia che di piatto da posizione invitante sfiora soltanto il palo. Poco dopo Tribelli si presenta solo davanti a Rizzaro ma il numero uno tirrenico ipnotizza l’attaccante cassinate che calcia debolmente. Al 64’ è Tirelli a calciare sul fondo da ottima posizione.

Poi Nije spaventa gli azzurri ma al 69’ il Cassino passa. Angolo di Scibilia, batti e ribatti in area, alla fine Marcheggiani piazza la sfera sotto l’incrocio per l’1-0. Cinque minuti dopo Marcheggiani firma la sua personale doppietta con un capolavoro. Il capocannoniere del campionato vede Rizzaro fuori dai pali e lo sorprende con una parabola beffarda dalla grande distanza. Sono quattordici i gol in questo torneo per l’ex Rieti. Al 76’ l’Anzio rientra in partita. Punizione calciata da Faiello e tocco vincente di esterno destro di Labate. Nel finale il Cassino mette al sicuro il risultato con la doppietta di Prisco. All’84 sfruttando una bella giocata del neo entrato Darboe e poi al 90’ procurandosi un rigore che trasforma spiazzando Rizzaro.

CASSINO: Palombo, Camara, Centra (93’ Sfavillante), Di Filippo (54’ Nocerino), Mattera, Tirelli, Carcione, Scibilia (91’ Reali), Tribelli (72’ Darboe), Marcheggiani 89’ Lombardi), Prisco. A disposizione Della Pietra, Lombardi, Ricamato, Reali, Zegarelli, Sfavillante, Tomassi. Allenatore Urbano.

ANZIO: Rizzaro, Di Palma, Florio, Faiello, Giordani, Labate, Buongarzoni (51’ Njie 85’ Ludovisi), Sterpone, Voltasio, Prandelli, Minuzio (58’ Pirazzi). A disposizione Trombetta, Fiacco, Costanzo, Arena, Anello, Papa. Allenatore Bacci.

Arbitro: Pezzopane di L’Aquila.

Marcatori: 69’ e 74’ Marcheggiani, 76’ Labate, 84’ Prisco, 90 Prisco (rig.).

Note: ammoniti Giordani, Rizzaro, Sterpone, Di Palma, Nocerino.