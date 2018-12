Trastevere – Anagni 3-0. La squadra del Rione aggancia il Lanusei in testa

Si chiude con un bel successo casalingo il 2018 del Trastevere del Presidente Pier Luigi Betturri. Il 3-0 matura contro il Città di Anagni che era imbattuto da ben nove giornate consecutive.

Manca per squalifica capitan Marco Sfanò, al suo posto accanto a Locci c’è Yuri Donati dal 1’. Al 5’ la prima occasione è del Trastevere con Tajarol che, servito in area, chiama Di Piero al primo intervento del match con deviazione in corner. All’11’ nuovamente Trastevere pericoloso sull’asse Tajarol – Cardillo con quest’ultimo che colpisce di testa mettendo alto sopra la traversa. Al 17’ ancora un’opportunità per i padroni di casa di Perrotti con Bergamini che, dopo aver saltato un avversario, calcia di destro mettendo a lato. Un minuto più tardi altra nitida palla gol per il Trastevere con Lorusso che, direttamente su calcio piazzato, chiama Di Piero alla grande deviazione in corner. Sugli sviluppi dell’angolo Nicholas Di Piero diventa miracoloso salvando una conclusione di Donati a botta sicura con un intervento prodigioso.

Si gioca ad una porta sola e al 23’ nuovo tentativo di Lorusso al volo su calcio d’angolo di Bergamini con il pallone che termina di poco a lato. Al 36’ ancora Trastevere in avanti con Tajarol che, servito in area, non trova l’attimo per calciare da pochi metri e viene chiuso all’ultimo. Al 39’ il meritatissimo vantaggio del Trastevere che, sugli sviluppi di un corner, trova la perfetta incornata vincente di bomber Stefano Tajarol che realizza l’1-0. Quinta rete in campionato per l’attaccante amaranto. Si va al riposo senza recupero sull’1-0. Nelle ripresa la musica non cambia e al 7’ arriva il raddoppio del Trastevere ancora con Stefano Tajarol (al sesto sigillo) che prima trova una grandissima respinta ancora di Di Piero e poi, sulla ribattuta, scarica tutta la potenza con il destro per il 2-0 amaranto. Al 15’ straordinaria cavalcata di Bergamini sulla destra con un doppio dribbling che poi non produce però pericoli per il Città di Anagni. Al 18’ la prima occasione per il Città di Anagni arriva con Galvanio che, su sponda di Pralini, colpisce una traversa piena mettendo poi a lato sulla ribattuta. Al 27’ arriva il tris di Andrea Cardillo che firma con freddezza la rete del 3-0 firmando il suo quinto gol stagionale. Pochi minuti più tardi ancora Cardillo ad un passo dal gol con un pallonetto che termina di un soffio a lato. Al 40’ ancora Trastevere pericoloso con Ilari che, di destro, mette a lato.

Dopo quattro minuti di recupero si chiude il match con la vittoria del Trastevere che sale dunque a 41 punti in classifica ritrovando il primo posto a pari merito con il Lanusei. Si chiude il girone d’andata e il 2018 con un convincente successo in vista di riprendere nel 2019 nel big match della prima giornata di ritorno il 6 gennaio contro il Monterosi.

TRASTEVERE: Borrelli, Barbarossa (30’st Sannipoli), Calisto, Lucchese, Donati, Locci, Cardillo (41’st Grappasonni), Capodaglio (31’st Panico), Tajarol (23’st Ilari), Bergamini, Lorusso (36’st Larosa). PANCHINA Caruso, Pecci, Vendetti, Renzi. ALLENATORE Perrotti.

CITTÀ DI ANAGNI: Di Piero, Contucci, D’Orsi, Bordi, Pralini, Colarieti (45’st Cipriani), Pagliarini, Tataranno (33’st Stazi), Capuano (13’st Gragnoli), Flamini (26’st La Terra), Galvanio. PANCHINA Stancampiano, Celliti, Crecco, Pappalardo, Di Vico. ALLENATORE Liberati.

MARCATORI 39’pt, 7’st Tajarol (T), 27’st Cardillo (T)

ARBITRO Taricone di Perugia.

NOTE – Ammoniti Colarieti, Locci. Rec. 0’pt, 4’st.

ufficio stampa Trastevere