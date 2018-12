Cassino – Aprilia 1-0. All’ultimo secondo decisivo Mattera

Il derby del Basso Lazio tra Cassino e Aprilia è deciso all’ultimo respiro da Giovanni Mattera che con un rasoterra velenoso supera Saglietti e manda in estasi il pubblico del Salveti.

L’ultimo match del 2018 finisce dunque con una vittoria per la squadra di Urbano che schiude il girone d’andata a quota 30, un punto in meno dell’Aprilia. Una sfida giocata con grande agonismo dalle due squadre in campo, non bella da vedere ma sempre in bilico. Nel Cassino non c’è Ricamato, ancora fermo per una distorsione al ginocchio. Il nuovo acquisto Scibilia parte dalla panchina, così come Tirelli, non ancora al meglio. Nell’Aprilia, reduce da una serie di buoni risultati che hanno portato i biancoazzurri al quinto posto in classifica, riflettori puntati su Olivera e sulla coppia offensiva formata da Titone e Russo.

Nei primi minuti latitano le emozioni ma si capisce subito che sarà una partita fisica e molto combattuta. Al 18′ ci prova Carcione direttamente su punizione ma il tentativo del capitano cassinate è piuttosto velleitario. Al 24’la squadra di Urbano chiede a gran voce un rigore per un evidente tocco di mano di Montella su conclusione da ottima posizione da parte di Marcheggiani. La traiettoria della palla sembra essere smorzata dal tocco del giocatore pontino ma per l’arbitro non ci sono gli estremi per il penalty. Passa un minuto e Cassino vicino al gol con un bel colpo di testa di Prisco, ben imbeccato da Tribelli. E’ bravo Saglieti a respingere la palla destinata a rete. L’Aprilia raramente crea apprensioni alla difesa di casa ma poco dopo la mezz’ora Olivera, con una interessante progressione sulla destra, entra in area ed è decisivo il tocco di Darboe in angolo. Al 41′ per il Cassino ci prova Mattera con un tiro angolato che sfiora il palo alla sinistra di Saglieti. L’ultima opportunità della prima frazione è per l’Aprilia con Olivera che su punizione dai 25 metri non inquadra lo specchio della porta.

Ad inizio ripresa Marcheggiani ci prova dal limite, ma la mira non è delle migliori. Poco dopo, cross dalla destra di Darboe, il colpo di testa di Prisco non inquadra di poco lo specchio. Aprilia viva al minuto 56 con Russo, ma la conclusione dalla distanza termina alta sopra la traversa. Stesso epilogo poco dopo per un tiro di Vasco. I portieri dormono sonni tranquilli perché le due squadre operano solo tentativi dalla distanza e al centro del campo non manca il nervosismo con l’arbitro costretto a tirare fuori diversi cartellini. L’arbitro concede cinque minuti di recupero. Nel primo di questi, su un bel cross di Tomassi si avventa Prisco che di poco manca il tap in vincente. L’Aprilia sembra difendersi senza affanno ma all’ultimo assalto il Cassino passa. Giocata di fino del debuttante Scibilia, bravo a pescare in area Mattera che con un destro indovina l’angolo alla destra di Saglieti. Grande festa in campo e sugli spalti. Finisce 1-0 e il derby va al Cassino.

CASSINO: Palombo, Mattera, Camara, Centra (75′ Tomassi), Nocerino, Di Filippo, Darboe (75′ Tirelli), Carcione, Tribelli (65′ Scibilia), Marcheggiani, Prisco. A disposizione Della Pietra, Lombardi, Reali, Zegarelli, Sfavillante, Miele. Allenatore Urbano.

APRILIA: Saglieti, Vitolo, Vasco, Rosania (66′ Patti), Telloni (79′ Rocchino), Lapenna, Luciani, Montella, Olivera (87′ Corvia), Titone (79′ Sossai), Russo (83′ Bosi). A disposizione Manasse, Mastromattei, Vespa, Murasso. Allenatore Feola.

Arbitro: Milione di Taurianova.

Marcatore: 95’ Mattera

Note: ammoniti Nocerino, Titone, Montella, Rosania, Carcione, Vitolo