L’impresa di giornata, all’interno del girone C, è stata senza dubbio quella dell’Unipomezia. L’Under 17, guidata in panchina da mister Lo Russo, ha infatti travolto senza sconti l’ormai ex capolista Giovanni Castello, che proprio nell’ultima giornata ha perso la vetta in favore del Ponte di Nona. Una vittoria schiacciante come afferma, soddisfattissimo, lo stesso allenatore dei rossoblù.

“Credo dall’inizio sia stata la partita perfetta. L’avevamo preparata bene in settimana ed eravamo consapevoli della loro forza. Siamo stati aggressivi sin da subito e nonostante il loro pareggio c’è stata una grandissima reazione da parte nostra. Abbiamo dominato per tutta la partita. Spero che la vittoria contro il Giovanni Castello ci dia quella consapevolezza che probabilmente è mancata precedentemente, e dunque mi auguro che questo successo possa essere per noi un crocevia importante. Ero sicuro del lavoro svolto finora con i ragazzi e vincere contro la prima della classe ne è stata una bellissima dimostrazione. Adesso ci prepareremo per un’altra sfida complicata contro un Campus Eur in salute sperando di confermarci. Tatticamente siamo pronti, in più abbiamo ampliato la rosa con qualche ragazzo 2003 ed anche in questo caso si è avuta una svolta importante, stanno riuscendo a darci quella spinta in più per provare a crescere ancora. Siamo sulla buona strada e ripeto, mi auguro che l’ultima vittoria possa farci prendere maggior consapevolezza delle nostre capacità”.