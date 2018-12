Ssd Colonna, Raponi “Felici che la nostra scuola calcio sia stata scelta dalle famiglie della città”

La Scuola calcio del Colonna ha iniziato da qualche settimana a muovere i “primi passi ufficiali” della stagione 2018-19, con la disputa delle prime partite federali. Il coordinatore Sergio Raponi, al suo secondo anno di lavoro assieme al direttore tecnico Domenico Fiorenza e a tutto lo staff, tratteggia il quadro della situazione e lo fa con evidente soddisfazione. «La cosa che più ci riempie d’orgoglio è l’aver riportato al campo “Tozzi” tanti bambini di Colonna: evidentemente le loro famiglie hanno reputato che ci fossero di nuove le condizioni per affidare questi piccoli calciatori al nostro club. Noi cerchiamo di farli crescere seguendo anche le metodiche di lavoro del Perugia, con cui da quest’anno siamo affiliati».

Raponi presenta poi nello specifico i vari gruppi del settore di base del Colonna. «La squadra “maggiore” è quella degli Esordienti 2006 allenati da Luigi D’Uffizi. I nostri 2005, al momento, non hanno ancora “pescato” da questo gruppo perché sono abbastanza coperti a livello numerico e noi vogliamo che questi ragazzini crescano con serenità. L’idea è di lasciarli con mister D’Uffizi per un percorso triennale: sono un po’ “vivaci” caratterialmente, ma hanno buone qualità tecniche. Poi c’è il numeroso gruppo degli Esordienti 2007 che è seguito da Angelo Carletta, Mattia Testani e Alessandro Visentini: una squadra che ha già mostrato segnali di crescita e che sta seguendo un discorso di tipo pre-agonistico. Poi abbiamo due gruppi di Pulcini 2008 affidati a Domenico Fiorenza e Flavio Catoni per il secondo anno consecutivo: li abbiamo divisi equamente in maniera omogenea senza creare “squilibri” tra le due formazioni e anche qui ci sono diversi elementi interessanti. Inoltre c’è il gruppo dei Pulcini 2009-10 guidato da Emilio Faraglia e Giorgio Marignoli: il primo segue i bambini che hanno già una base e un’esperienza calcistica, il secondo guarda più da vicino coloro che hanno iniziato a giocare quest’anno. Infine ci sono i Piccoli Amici e Primi Calci 2011-12-13 allenati da Pino Micheli e Ambra Passari che li seguono dal punto di vista tecnico e coordinativo. Non va dimenticato che il professor Giacomo Perno cura tutta la parte coordinativa dell’intera Scuola calcio».

Il gruppo maggior della Scuola calcio sarà impegnato nel trofeo di casa dedicato alla memoria di Maurizio Tozzi, ormai appuntamento fisso da anni dell’attività giovanile della Ssd Colonna. La formula prevede due gironi da tre squadre: il 28, 29 e 30 dicembre si giocheranno le qualificazioni, il 4, 5 e 6 gennaio le finali. Oltre ai padroni di casa saranno presenti Rocca Priora, Fc Frascati, Pc Torbellamonaca, Atletico Zagarolo e Sporting San Cesareo.