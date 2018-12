Insieme Ausonia, mister Gioia carica il gruppo “Domenica agguerriti per vincere”

L’Eccellenza più indecifrabile, equilibrata e apertissima degli ultimi anni. Tre punti guadagnati e sali su. Tre punti persi e scendi nelle retrovie. Roberto Gioia e l’Insieme Ausonia conoscono bene il proprio valore e sono usciti ancora più forti dalla finestra di mercato invernale: Palumbo, Di Monaco, Giustini e Berardi possono dare quella scintilla fondamentale per risalire e conquistare posizioni di classifica che competono a una squadra del nostro blasone. Campionato illustrato e delineato così dall’allenatore dell’Insieme Ausonia:

“Questo campionato è anomalo rispetto agli altri anni. Diverso e aperto a tutto. L’ultima a 12 punti si trova a meno undici dalla prima e una vittoria o una sconfitta cambiano i giochi: basta fare risultati per resettare tutto”.

Il tecnico commenta anche le importanti operazioni di mercato portate a termine dalla dirigenza: “La campagna acquisti è stata ottima e ringrazio la società per i giocatori che mi ha messo a disposizione. Dobbiamo lavorare per vincere e risalire e sicuramente i nuovi li vedremo in campo nell’undici iniziale di domenica”. Dopo aver stoppato la Pro Calcio Tor Sapienza e l’Arce, due tra le prime tre della classifica del girone B, la sconfitta di Genazzano è stata bugiarda nelle proporzioni e bisognerà focalizzarsi su se stessi, come afferma Gioia: “Inutile guardare l’avversario di turno perché da quello che abbiamo visto da inizio stagione, tutte le partite sono difficili e nascondono delle insidie: il Latina Scalo ha vinto in casa del Sora. Dico ai ragazzi di evitare di guardare in casa di altri e seguire il lavoro settimanale con la tranquillità i risultati arriveranno”.

Risultato per il quale si giocherà domenica al “Madonna del Piano” nella sfida al Lavinio Campoverde di Antonelli: “Sarà sicuramente una partita difficile come tutte del resto: hanno vinto il recupero di mercoledì, ma al di là degli avversari che avremo di fronte noi saremo agguerriti e vorremo portare i tre punti a casa”.