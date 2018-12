Anzio: a centrocampo ingaggiato Voltasio

L’Anzio Calcio 1924 comunica l’ingaggio del centrocampista Pietro Voltasio, proveniente dal Roccella. Nato a Belvedere Marittimo il 27 gennaio del 1996, ha disputato due stagioni in Lega Pro con la maglia della Vigor Lamezia, realizzando anche due reti.

La prima gioia personale arriva il 10 novembre del 2013, nel successo per 4-1 contro l’Aprilia mentre il secondo gol vale il definitivi 2-1 allo scadere nel derby contro il Catanzaro del 12 ottobre 2014. Nella stagione 2015-16 inizia la sua avventura in Serie D, dapprima col Taranto dove, seppur condizionato da un infortunio, contribuisce al secondo posto finale dei rossoblù poi ammessi in Serie C, poi al Campobasso e infine al Roccella, squadra che lo ha visto protagonista nell’ultimo anno e mezzo. Il giocatore è a disposizione di mister Greco e dello staff tecnico ed è convocabile per la trasferta in casa della Torres, in programma domani allo stadio “Vanni Sanna” di Sassari.