Anagni: Francesco Cardinali torna in biancorosso

L’attaccante Francesco Cardinali è di nuovo un calciatore del Città di Anagni. È ufficiale oggi il ritorno dell’anagnino Cardinali nella compagine biancorossa guidata da mister Manolo Liberati. Francesco ha vestito la maglia dell’Anagni per tre stagioni consecutive vincendo tre campionati. Dopo la breve pausa nelle file dell’Anitrella, il bomber ha deciso di tornare dove lo porta il suo cuore, la sua città natale.

Le parole del neo acquisto biancorosso dopo aver siglato l’accordo con la società. “Sono tornato ad Anagni per un fatto di cuore, già dal primo giorno all’Anitrella avevo capito che casa mia era l’Anagni. Avevo dentro di me le imprese fatte nelle stagioni precedenti e non vedevo l’ora di ritornare. Era rimasto qualcosa in sospeso dopo tre fantastiche stagioni ed era giusto tornare. Ci tengo a ringraziare la società dell’Anitrella, lo staff e la squadra, sono stato bene, ma la mia casa è qui ad Anagni. Il mio obiettivo è prima di tutto conoscere i nuovi compagni di squadra, da quello che ho constatato da qualche partita che ho visto, è che sono ragazzi che si impegnano e danno l’anima. Darò il mio contributo per cercare di salvare questa categoria insieme a tutti, rimboccandoci le maniche per dare il massimo. Salvarci sarebbe come un’altra vittoria di campionato. Il mister l’ho conosciuto questa estate, è una persona in gamba e preparata, spero di lavorare bene con lui.”

Francesco Cardinali 28 anni ha già giocato per l’Anagni nelle ultime tre stagioni, in Prima Categoria arrivò a dicembre, Promozione ed Eccellenza. E’ la seconda volta che cambia squadra a campionato in corso, entrambi le volte per scegliere Anagni, la sua città natale.