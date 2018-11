Trastevere: ad Avellino con il lutto al braccio in memoria di Bernardo Bertolucci

Il Trastevere Calcio porterà con sé anche al “Partenio” il ricordo di Bernardo Bertolucci.

Gli amaranto del Presidente Pier Luigi Betturri, in occasione della gara di domenica 2 dicembre contro l’Avellino in programma alle 14.30 e valida per la 15^ giornata del girone G di Serie D, scenderanno in campo indossando una fascia nera in segno di lutto per commemorare il regista, sceneggiatore e produttore cinematografico italiano scomparso lunedì 26 novembre.

Bertolucci, che simpatizzava per la squadra del Rione e che abitava da ben 50 anni in via della Lungara, è da sempre stato vicino attraverso documentari ed iniziative lodevoli di carattere sociale sposando anche la causa dei ragazzi del Cinema America che, grazie anche all’aiuto del Trastevere Calcio e di tante personalità importanti, è stata poi vinta con l’impegno ed il sostegno comune con il ritorno alle proiezioni in piazza San Cosimato.