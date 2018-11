Cassino – Latina 3-2. La squadra di Urbano vince il derby in rimonta

Torna alla vittoria il Cassino e lo fa nel giorno più importante, quello del derby. Al Salveti contro il Latina finisce 3-2, come un anno fa. Tre punti preziosi per la classifica e che danno morale a una squadra, capace con un travolgente secondo tempo di rimediare allo svantaggio subito allo scadere del primo. Urbano che deve rinunciare in difesa allo squalificato Mannone, opta per un pacchetto arretrato con cinque uomini con la presenza del capitano Carcione che indietreggia il suo raggio d’azione e l’inserimento del giovane Centra.

La prima opportunità è per il Cassino, cross dalla sinistra di Tomassi e colpo di testa di Darboe, ma la mira del centrocampista gambiano non è delle migliori e la palla si spegne alta sopra la traversa. Al 6′ ci prova Casimirro per il Latina con una conclusione velleitaria dalla distanza che non crea alcun problema alla retroguardia cassinate. Al minuto 16 Camara rimedia a un precedente errore e salva su un tiro a botta sicura di Iadaresta, il successivo destro di Di Martino è bloccato da Palombo. Poco dopo il portiere azzurro devia in corner una insidiosa punizione calciata da Cittadino. Al 32′ grande occasione per il Cassino. Ricamato lanciato a rete si presenta a tu per tu con Guddo che riesce a respingere la conclusione del centrocampista, sulla palla di avventa Prisco che manca la rete del vantaggio con l’estremo difensore pontino ancora protagonista. Al 37′ ancora squadra di Urbano vicina alla rete. E’ Marcheggiani a fallire il bersaglio a pochi passi da Guddo che è ancora bravo a intercettare la sfera. L’attaccante, ex Rieti poco dopo vince un rimpallo a 20 metri dalla porta ospite, la strana traiettoria della palla non sorprende Guddo. Al 41′ è la volta di Tirelli, ma la conclusione non trova fortuna. E al 43′ arriva la beffa per il Cassino. Masini costruisce l’azione del vantaggio nerazzurro, l’assist per Cittadino è di quelli allettanti e il giocatore pontino non sbaglia portando avanti il Latina, che chiude sullo 0-1 la prima frazione.

A inizio ripresa il Cassino trova subito la via del pareggio. Sono passati tre minuti quando Ricamato lancia in contropiede Marcheggiani, che entra nell’area avversaria e viene steso da Guddo. Fischio dell’arbitro, rigore ammonizione per il portiere pontino. Dal dischetto lo stesso Marcheggiani non sbaglia, siglando la sua nona rete in campionato. I giocatori compatti vanno ad abbracciare il tecnico Urbano. Sul Salveti continua a piovere ma le due non rinunciano a proporsi in avanti. Il Cassino ci prova con Ricamato, il Latina con Iadaresta ma la partita si decide tra il 75′ e il 79′. In questi quattro minuti gli azzurri segnano due volte. Prima Tirelli pesca in area Tomassi che con un rasoterra supera Guddo e poi Ricamato serve un assist d’oro a Prisco che di testa insacca il 3-1. Esultanza in campo e sugli spalti. Il Latina accorcia in pieno recupero con una “spizzata” di Iadaresta ma è troppo tardi. Fa festa il Cassino e la vittoria nel derby sa di versa liberazione.

CASSINO: Palombo, Tomassi, Camara, Carcione, Centra (81′ Zegarelli), Nocerino. Ricamato, Darboe, Tirelli, Marcheggiani (92′ Tribelli), Prisco. A disposizione Della Pietra, Brack, Lombardi, Reali, Zegarelli, Sfavillante, Caterino, Di Sotto. Allenatore Urbano.

LATINA: Guddo, Quagliata, Ranellucci, Di Martino, Masini, Tinti (64′ Pesce), Barberini, Casimirri (59′ Atiagli), Dionisi, Cittadino, Iadaresta. A disposizione Bortolameotti, Glaasso, Maiorano, Alario, Fonanta, De Martino, Costa. Allenatore Di Napoli.

Arbitro: Taricone di Perugia.

Marcatori: 44′ Cittadino, 49′ Marcheggiani (rig.), 75′ Tomassi, 79′ Prisco, 94′ Iadaresta.

Note: ammoniti Ricamato, Ranellucci, Guddo.