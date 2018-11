As Roma: una stagione di alti e bassi

Nella passata stagione, con la qualificazione alla Champions League e la semifinale persa nella doppia sfida contro il Liverpool dopo una incredibile rimonta nella partita di ritorno dei quarti di finale contro il Barcellona, i tifosi della Roma hanno probabilmente vissuto uno dei momenti più belli degli ultimi anni. La squadra allenata da Di Francesco era apparsa una squadra matura, ricca di talento, il giusto mix di giocatori esperti e giovani ed aveva dato l’impressione di essere in grado di aprire un ciclo. Così, però, purtroppo per i tifosi della Roma, non è stato e nell’ultima sessione estiva di mercato si è assistito ad una vera e propria rivoluzione: sono stati ceduti, infatti, tre pezzi da novanta che tanto bene avevano fatto nelle passate stagioni: Alisson, Nainggolan e Strootman, tre leader dello spogliatoio, neanche tanto silenziosi. Per rimpiazzarli la società ha deciso di investire in giovani dalle belle speranze come Cristante, Kluivert e Coric e su giocatori di esperienza internazionale come Pastore e Nzonzi.

Un inizio di stagione complicato

Come ovvio che fosse, tuttavia, l’inizio di campionato è stato a dir poco complicato e, con soli cinque punti conquistati nelle prime cinque partite, la squadra ha dimostrato di essere confusa, a tratti svogliata. Il culmine si è raggiunto nella trasferta di Bologna, persa per due a zero, da cui i ragazzi di Di Francesco sono usciti con le ossa rotte. Da quel momento, nonostante sia poi arrivata anche la sconfitta in casa contro la Spal, la Roma ha dimostrato di aver cambiato atteggiamento nell’affrontare le gare e sono così iniziati a giungere i primi risultati positivi. Grazie all’ultima vittoria in casa per quattro ad uno contro la Sampdoria che ha visto la rinascita di El Shaarawy e Schick, la squadra del presidente Pallotta è riuscita ad agganciare il treno delle squadre che lottano per un posto in Champions e la sensazione è che, seppur secondo le quote delle scommesse sportive di Serie A la Juventus sia l’assoluta favorita per la vittoria del campionato, nessun obiettivo stagionale sia irraggiungibile.

L’esperienza in Champions League

Per motivi incomprensibili, sin dalla prima apparizione stagionale in Champions, i giallorossi sono apparsi una squadra totalmente diversa da quella che continuava a balbettare in campionato. Dopo la pesante sconfitta rimediata contro il Real Madrid al Santiago Bernabeu, infatti, la squadra capitolina ha cambiato marcia, inanellando una serie di tre vittorie consecutive, nel doppio incontro con il CSKA e nella gara casalinga contro il Victoria Plzen, che le ha permesso di guadagnarsi il primo posto nel girone ed essere ad un passo dalla qualificazione agli ottavi di finale. I tifosi sentono che questa squadra, come tutte le squadre costruite dal DS Monchi, sia destinata a fare bene soprattutto nelle competizioni europee e sperano che il percorso della Roma possa essere simile a quello della passata stagione.

La stagione è solo all’inizio ma, già in queste prime uscite, la Roma ha dimostrato di essere in grado di vincere contro chiunque e, al contempo, di perdere contro chiunque. La squadra giallorossa, sotto la guida di mister Di Francesco, dovrà essere brava a maturare nel più breve tempo possibile e a trovare in ogni gara le giuste motivazioni che le possano consentire di ottenere risultati importanti.