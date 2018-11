Cassino – Torres 0-1. Inattesa sconfitta interna per gli azzurri

Brusco passo falso per il Cassino che viene battuto dalla Torres nel turno infrasettimanale di campionato. Gli azzurri cedono di misura alla squadra sassarese che nel secondo tempo ha creduto maggiormente alla vittoria riuscendo ad andare in rete con Camilli e resistendo nel finale agli sterili attacchi della squadra di Urbano.

Per il Cassino si tratta della seconda sconfitta casalinga, la quinta in questo torneo di serie D, dove Carcione e compagni non riescono a trovare la via della continuità.

La squadra sembra esprimersi meglio in trasferta e avere un blocco nelle partite davanti al pubblico amico. Il match si apre con una conclusione di Marcheggiani, bloccata dal Tsoulfas, giovane portiere della Torres, classe 2000. All’8′ ci proba DeMartis ma Palombo è attento e fa sua la sfera. In precedenza, al quarto minuto, annullata una rete a Minutolo per un evidente fallo commesso da DeMartis in piena area. Al 13′ ci prova Marcheggiani, ben servito da Carcione, ma la conclusione non è delle migliori e si spegne sul fondo. Due minuti più tardi l’estremo difensore sardo devia in angolo un destro di Tirelli.

A metà tempo l’opportunità capita sulla testa di Prisco, ma il centravanti campano non riesce a dare la giusta forza e la palla è facile presa di Tsoulfas. Alla mezz’ora Ayo si rende protagonista nell’area cassinate ma il suo tentativo è intercettato da Palombo. Trascorrono i minuti, i ritmi sono bassi e le due squadre non trovano la via della rete. Al 32′ Brack interviene nel migliore dei modi in fase difensiva ed evita che Bianco possa calciare a botta sicura da pochi passi. Ci prova per il Cassino Ricamato ma la palla termina alta sopra la traversa e poco prima dell’intervallo il portiere isolano devia in corner bella conclusione di Prisco. A inizio ripresa è Tirelli a rendersi pericoloso di testa, ma la mira non è delle migliori. Al 51′ Palombo evita il vantaggio sardo superandosi su un destro di Bianco. Ma il portiere cassinate non può nulla sei minuti più tardi. Cross del neo entrato Sarritzu e conclusione vincente di Camilli che sblocca il risultato portando avanti la formazione sarda, seguita a Cassino da un piccolo numero di fedelissimi. Il Cassino subisce il colpo e fa fatica a riorganizzarsi. La reazione più immediata sta in un tiro di Carcione dalla distanza che non inquadra lo specchio della porta. Ci prova allora Marcheggiani, ma Tsoulfas blocca in due tempi. Nel finale l’ultima occasione capita sui piedi di Tribelli, entrato a inizio ripresa, ma senza troppa fortuna. E a pochi secondi dal termini Sarritzu sfiora il raddoppio ospite. Finisce 0-1, fischi per il Cassino che domenica prossima sarà di scena a Sassari per affrontare il Latte Dolce.

CASSINO: Palombo, Camara, Tomassi (73′ Caterino), Brack, Mannone, Tirelli, Ricamato, Carcione (73′ Darboe), Lombardi (46′ Tribelli), Marcheggiani, Prisco. A disposizione Della Pietra, Gazerro, Reali, Zegarelli, Centra, Proto. Allenatore Urbano.

TORRES: Tsoulfas, Peana, Sanna, Scioni, Minutolo, Lazazzera, Ayo (68′ Saba), Bianco, Camilli (65′ Padovani), DeMartis (84′ Leto), Piga (54′ Sarritzu). A disposizione Kinalis, Oproiescu, Pinna, Piana. Allenatore Sanna.

Arbitro: Vogliacco di Trapani.

Marcatore: 57′ Camilli.

Note: ammonito Camara.