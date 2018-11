Artena – Anagni 1-1: a segno Palombi e D’Orsi

Finisce in parità il derby tra Artena – Anagni, allo stadio Caslini di Colleferro, gara valevole per la 12^ giornata di campionato, giocata nel turno infrasettimanale di mercoledì 14 novembre. Una bella partita giocata con più intensità dai padroni di casa nel primo tempo. Nel secondo tempo l’Anagni recupera costruendo qualcosa in più, il pareggio resta un risultato giusto.

Al 10’ gli ospiti guidati da mister Manolo Liberati si presentano in area dell’Artena con Flamini, l’azione sfuma. Al 12’ è Binaco ad impensierire Stancampiano, con un gran tiro dalla distanza, è bravo l’estremo difensore biancorosso a bloccare. Poco dopo sono gli anagnini a portarsi in avanti con la coppia Tataranno – Flamini. Di contropiede l’Artena si riporta in attacco con Di Curzio, la difesa ospite è brava a chiudere e rilanciare.

Al 19’ l’Anagni è in attacco con Gragnoli. Al 25’ calcio d’angolo per il Città di Anagni, una mischia in area, è facile per la difesa del Vis Artena neutralizzare. Al 28’ pericolo sotto porta biancorossa con Austoni, Stancampiano para. Subito dopo una punizione a limite per l’Artena, batte Binaco respinge la difesa anagnina. Al 30’ è Gragnoli a rendersi pericoloso in area locale, la palla va sopra la traversa. Al 32’ azione di Capuano, cross al centro per Gragnoli, la palla è troppo alta. Al 46’ l’ex Pralini avanza sulla fascia, tira in porta e para il portiere. Al 3’ della ripresa, un’indecisione della difesa anagnina agevola il gol del Vis Artena. Segna Palombi il gol del momentaneo vantaggio. All’8’ ancora i padroni di casa in attacco, difende bene l’Anagni. Al 9’ arriva il pareggio biancorosso con Gragnoli che serve D’Orsi, il n.7 anagnino infila Florio, ristabilendo la parità.

Al 14’ ancora Anagni in avanti con uno-due di Gragnoli-Capuano. Poco dopo è Binaco a impensierire Stancampiano, protagonista di un’ottima parata. Al 26’ Pralini sfiora il gol del vantaggio, mandando la palla poco sopra la traversa. Segue l’azione dell’Artena, con una ghiotta occasione sotto porta, Pagliaroli dribbla Stancampiano, ma si allunga troppo la palla che finisce sul fondo.

Vis Artena (4-3-3): Florio, Marianelli, Pompei, Tarantino, Costantini, Binaco, Pagliaroli (86’ Sabelli), Palombi (70’ Gatta), Di Curzio (63’ Minicucci), Panella, Austoni (63’ Persichini). A disposizione: Loscalzo, Viola, Montesi, Cestrone, Basilico. Allenatore: Francesco Punzi.

Città di Anagni (4-4-2): Stancampiano, Contucci, Capuano (76’ Stazi), Lustrissimi, Pralini, Colarieti, D’Orsi, Tataranno, Flaminio (65’ Di Giovanni), Gragnoli, Galvanio. A disposizione: Pennacchia, Testa, Pappalardo, Garau, Silvestri, Di Vico. Allenatore: Manolo Liberati.

Arbitro: Pistarelli della sezione di Fermo.

Marcatori: 49′ Palombi, 53′ D’Orsi