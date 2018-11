Novità societarie per il Cassino che intanto torna alla vittoria

Fare risultato pieno era di fondamentale importanza per il Cassino che a Civita Castellana è riuscito a tornare al successo dopo le opache prestazioni con Lanusei e Lupa Roma. La squadra di Urbano, contro il Flaminia, ha giocato con la giusta determinazione e ha trovato le reti della vittoria nella parte finale della gara. Francesco Marcheggiani si conferma bomber di razza e quella messa a segno al Madami, è per l’ex attaccante del Rieti l’ottava rete in campionato. In gol anche l’altro pezzo grosso del mercato estivo, Tirelli, che ha seguito Marcheggiani in questa avventura ai piedi dell’abbazia, dopo aver vinto insieme il campionato a Rieti. Per il Cassino di certo non sono stati risolti tutti i problemi, ma intanto l’aver riassaporato i tre punti rappresenta un buon viatico in vista dei prossimi importanti impegni di campionato.

Mercoledì si torna in campo per il terzo turno infrasettimanale della stagione. Gli azzurri giocheranno al Salveti contro i sardi della Torres, fermati sul pari sabato dalla Lupa. Una partita da non sbagliare e da vincere per Carcione e compagni per risalire ulteriormente posizioni in classifica. Attualmente i punti sono diciassette, frutto di cinque vittorie e due pareggi. Sono arrivate anche quattro sconfitte, almeno due evitabili. In graduatoria il Cassino è ad appena un punto dalla zona playoff mentre la vetta resta ad otto punti, dopo il successo di ieri del Trastevere. Ma in un campionato a venti squadre, lungo e intenso, può davvero succedere di tutto. Intanto nei giorni scorsi sono arrivate importanti novità dal punto di vista societario.

A seguito di un consiglio direttivo presieduto dal numero uno del club azzurro Nicandro Rossi, sono stati conferiti diversi incarichi. Marco Rocca, già vicepresidente, sarà anche il responsabile marketing e comunicazione. A Roberto Belli il ruolo di team manager. Enzo Parmisano, già addetto stampa, sarà collaboratore del dg Di Santo. Come consigliere dell’area tecnica agirà Antonio Lillo. Il direttore responsabile del settore giovanile è Riccardo Patini mentre Pierluigi Di Vito curerà le linee guida del settore sanitario – fisioterapico. Il presidente Nicandro Rossi commenta positivamente le scelte.

“Sono contento – afferma il massimo dirigente azzurro – di questa ulteriore miglioria sotto il punto di vista organizzativo del club e rivolgo un caloroso benvenuto ai volti nuovi e un ringraziamento a coloro che hanno accolto ulteriori cariche. Auspico di guidare la mia società avendo come unico obiettivo il bene della stessa, sono certo che restando uniti come una famiglia riusciremo a onorare nel migliore dei modi la nostra città e i suoi colori”. Oggi la squadra tornerà ad allenarsi, da valutare Nocerino, assente nelle ultime due partite per infortunio.

Antonio Tortolano