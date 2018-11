Anagni – Aprilia finisce a reti inviolate. Brividi nel finale

Finisce a reti inviolate il match al Caslini di Colleferro tra l’Anagni e l’Aprilia.

Uno 0 – 0 che sta stretto al Città di Anagni per le occasioni create, considerando il valore dell’avversario, la prestazione biancorossa è stata più che buona.

Una partita sostanzialmente equilibrata, nel primo tempo è l’Anagni che si porta subito in attacco al 7’ con D’Orsi. Al 16’ gli ospiti attaccano in area anagnina, è bravo Pralini a mettere in angolo. Al 26’ il direttore di gara annulla una reta di Corvia per evidente fuorigioco. Dopo un minuto è l’Anagni nella metà campo pontina e Di Giovanni batte una punizione a limite area, la palla si perde sul fondo. Poco dopo ci riprova l’Anagni, Lustrissimi serve Di Giovanni che colpisce forte, la palla va sopra la traversa. Alla mezz’ora Stancampiano intercetta un cross pericoloso in area. Al 34’ Anagni in attacco, atterrato D’Orsi in area di rigore, l’arbitro non concede il rigore. Al 36’ esce La Rosa per infortunio, entra Pappalardo. Al 43’ fallo su Contucci in area, l’anagnino viene atterrato, per il direttore di gara non è rigore. Nel secondo tempo la partita mantiene gli stessi ritmi della prima metà di gioco. Al 13’ una punizione dal limite area per l’Aprilia, non si concretizza.

Intanto Gragnoli prende il posto di Di Giovanni che esce dolorante dal campo ed esce Flamini, sostituito da La Terra. Al 20’ bomber Gragnoli in attacco, il suo tiro in porta è debole, para il portiere. Al 24’ una punizione per i biancorossi al limite area pontina, nella mischia Lustrissimi tira in porta, Saglietti mette in angolo. Dal corner D’Orsi tira in porta, è bravo il portiere a parare, l’Anagni vicinissima al gol. Al 31’ Contucci sotto porta colpisce la palla di testa, il portiere mette in angolo, i padroni di casa di nuovo vicini al gol. Al 36’ Gragnoli diretto in porta viene atterrato in area, l’arbitro tira fuori il cartellino giallo per simulazione. Ammonito Gragnoli. Esce D’Orsi ed entra Capuano. Al 46’ pericolo per l’Anagni con Lillo che prende in pieno il palo, sulla ribattuta Corvia mette la palla fuori per un soffio.

La Terra è costretto ad uscire per un infortunio, entra Stazi. La partita finisce 0 – 0.

ufficio stampa Città di Anagni