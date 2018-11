Pro Roma – Sora 2-2. Gigli firma la rimonta per i bianconeri

Grande rimonta del Sora Calcio, che, grazie alla doppietta di Paride Gigli, recupera due reti di svantaggio alla Pro Roma nella decima giornata del campionato di Eccellenza girone B, confermandosi primo in classifica a +5 dagli inseguitori Tor Sapienza e Arce.

Partita d’altri tempi, giocata sotto una pioggia torrenziale per tutti i novanta minuti in un impianto inadatto alla categoria. Encomiabili i circa 60 tifosi sorani al seguito. Sora che, oltre a Reali, deve fare a meno anche di Pagnani, fratturatosi il naso in uno scontro fortuito nell’allenamento di rifinitura del sabato mattina. La Pro Roma approccia meglio la partita e si porta sul 2-0 con un micidiale uno-due nel giro di tre minuti. Al 18′ il portiere bianconero Testa, forse tradito dal pallone reso viscido dalla pioggia, non riesce a mandarlo oltre la traversa, che lo risputa in campo dove Accrachi, indisturbato, insacca in rete.

Dopo un minuto Testa compie un miracolo volando a deviare il sinistro al volo di Sola. Al 21′ lo stesso Sola va sul fondo e dalla sinistra mette in mezzo un pallone velenoso, con Accrachi che da la zampata vincente per il 2-0. Il Sora si vede al 35′ con Gigli che impegna Cittadini con un destro potente. Nella ripresa tutt’altro Sora, con mister Tersigni che ridisegna la squadra con gli ingressi di Antonini, Vezzoli e Pellino per Faiola, Cirelli e Di Stefano. Al 9′ Gigli conquista un calcio di rigore (fallo di Mele) che lui stesso trasforma, accorciando le distanze. Al 17′ ecco il 2-2: Cano si incunea in area e serve Gigli, che infila l’angolino basso con un destro preciso. La gara è completamente riaperta e lo rimarrà fino alla fine, con le due squadre che cercano la rete del vantaggio, ma il pareggio è il risultato più giusto, visto l’andamento della partita. E domenica prossima big match allo stadio Claudio Tomei con il Tor Sapienza: prima contro seconda in classifica.



Pro Roma: Cittadini, Campanella, Sola (15’st Sorrentino), Ferramini (21’st Albanese), Mastroddi, Mele, Ulisse, Pratillo (8’st Palmigiani), Accrachi, Rodolfi (44’st Talone), Pascucci (36’st Stefanelli). A disp.: D’Angelo, Tossici, Melis, Santini. All. Aliberti.

Sora Calcio: Testa, Serrao, Tomei, Faiola (1’st Antonini), Cirelli (1’st Vezzoli), Casalese, Cardazzi, La Rocca G. (22’st Mamadou), Gigli, Cano (35’st Tomaselli), Di Stefano (1’st Pellino). A disp.: Santoro, Ferrari A., Esposito, La Rocca L. All. Tersigni.

Arbitro: Lupinski di Albano Laziale.

Marcatori: 18’pt e 21’pt Accrachi (P), 9’st rig. e 17’st Gigli (S).

Note: ammoniti Cittadini, Mastroddi e Palmigliani per la Pro Roma, La Rocca G., Gigli e Antonini per il Sora; angoli 4-3; rec.2’pt, 6’st.