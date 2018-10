Torres – Trastevere 2-1. I capitolini perdono la vetta

Sconfitta esterna per il Trastevere che perde la vetta del girone G andando ko di misura contro la Torres. Al 20′ del primo tempo Ayo di testa fa tremare Borrelli, ma la palla si stampa sul palo.

Il Trastevere tenta di rispondere, ma con poca convinzione e al 34′ Ayo, sullo sviluppo di un calcio d’angolo, buca la difesa amaranto e segna il gol del’1-0. Al termine della prima frazione la squadra del Rione si ritrova in 10: Barbarossa viene espulso per fallo da ultimo uomo.

Nel secondo tempo la Torres, sempre pronta sulle ripartenze, fa sentire la pressione al Trastevere.

Quando al 25′ viene espulso Scioni per somma di ammonizioni viene ristabilita la parità numerica e la squadra di Mister Perrotti recupera campo e convinzione. Al 45′ lungo lancio di Capodaglio per Sfanò su calcio piazzato, Sfanò mette in mezzo e Cardillo segna la rete del pareggio allo scadere del tempo regolamentare.

Neanche il tempo di godere del gol che una distrazione tra le fila amaranto lascia passare Sarritzu che, solo davanti la porta, sigla il gol del 2-1 e chiude il match.

Marco Sfanò analizza il match: “Abbiamo affrontato una squadra con tanta voglia di rivalsa, hanno messo il match sul piano dell’agonismo e noi, da questo punto di vista, siamo stati un po’ carenti. Sono stati bravi a vincere i duelli individuali e da quelli sono sempre ripartiti bene. Noi siamo stati più bravi nel secondo tempo, ma il gol all’ultimo minuto, su una disattenzione nostra, non ci voleva. Sono contento che nella prossima sfida incontreremo una squadra come il Latina così avremo modo di testare la forza di questo gruppo che finora ha fatto grandi cose: dobbiamo reagire e gli stimoli sono sicuro che verranno da soli”.

Torres: Kinalis, Bilea, Pinna, Scioni, Peana, Lazazzera, Sarritzu, Bianco, Camilli (34′ st Leto), Demartis (43′ st Saba), Ayo (13′ st Padovani). A disp. Tsoulfas, Oproiescu, Piana, Piriottu, Virdis, Mirra. All. Marco Sanna

Trastevere: Borrelli, Barbarossa, Calisto, Lucchese (16′ st Panico), Sfanò, Vendetti, Bergamini (1′ st Macellari), Capodaglio, Tajarol (34′ st Ilari), Sannipoli (16′ st Chinappi), Lorusso (19′ st Cardillo). A disp. Torchio, Donati, Renzi. All. Fabrizio Perrotti

Arbitro: Sig. De Angeli (Milano)

Assistenti: Sig. Ravera (Lodi) e sig. Marchese (Lodi)

Marcatori: 34′ pt Ayo (To), 45′ st Cardillo (Tr), 46′ st Sarritzu (To)

Note: ammoniti Bianco, Scioni, Lazazzera, Sarritzu, Lucchese, Calisto, Panico, Vendetti. Espulsi: Barbarossa, Scioni