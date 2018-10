Atletico – Flaminia 3-0. La squadra di Scudieri torna a vincere

Torna a vincere lo SFF Atletico dopo la sconfitta nel turno infrasettimanale contro il Lanusei. Sono tre le reti realizzate da Sevieri e compagni, a segno Tornatore e D’Andrea che realizza la doppietta personale.

Grande primo tempo della compagine di Mister Scudieri che crea tanto ma spreca anche molte occasioni da gol. Dopo sei minuti calcio di punizione di Nanni dal limite dell’area assegnato dal direttore di gara per un fallo commesso da Lazzarini, la traiettoria del numero dieci però sfiora la porta. Al 13’ altra occasione importante per i padroni di casa con il cross al centro di Nanni, D’Andrea riesce a toccare il pallone ma questo termina fuori.

Poco dopo prova Rizzi con un tiro da fuori. Al 29’ occasione per il Calcio Flaminia su un calcio di punizione assegnato dall’arbitro per il fallo di Colacicchi. Calcia Morbidelli ma il pallone termina fuori. Alla mezz’ora altre due occasioni importanti per lo SFF Atletico: gran palla di Pompei per D’Andrea, il giocatore colpisce di testa ma trova il grande intervento di Vitali a mandare la sfera in angolo. Il corner viene battuto da Nanni e nella mischia in area colpisce di testa Campanella ma anche questa volta però c’è Vitali ad intervenire.



Al 39’ i biancorossoblu trovano il gol del vantaggio: gran pallone di D’Andrea che manda in porta Tornatore, il quale ovviamente non sbaglia siglando l’uno a zero.



Nella ripresa lo SFF Atletico raddoppia dopo sei minuti con D’Andrea. Al 17’ prova Gnignera per il Flaminia con un tiro rasoterra dalla distanza.