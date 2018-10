Unipomezia, Vittorio Catenelli è il nuovo General Manager

C’è un nuovo arrivo nell’organigramma dell’Unipomezia. Vittorio Catenelli, ex dirigente dell’SFF Atletico, è il nuovo General Manager rossoblù. Una figura importante che arricchisce la famiglia pometina di esperienza e professionalità. “Era qualche anno che il presidente Valter Valle mi parlava del progetto Unipomezia – spiega Catenelli – Quest’anno, dopo esserci confrontati a dovere, abbiamo deciso di far sposare i nostri intenti. Parliamo di un programma serio, la realtà in cui ho scelto di calarmi è fantastica. Ricoprirò il ruolo di General Manager per spogliare il presidente di alcuni compiti e decisioni facilmente derogabili. In tal modo spero di alleviare il suo sforzo nell’occuparsi a 360° di tutto ciò che riguarda la società”. Il neo GM rossoblù si è poi soffermato sull’organico della prima squadra: “La formazione dell’Unipomezia la seguo da anni. L’inizio del campionato non era stato dei migliori, non mi aveva esaltato. Ultimamente invece ci stiamo riprendendo. La rosa è attrezzata per la lotta al vertice. Degli obiettivi non parliamo, ma sanno tutti a cosa ambisce l’Unipomezia”.