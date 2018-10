Lanusei – Cassino 1-0. Sardi soli al comando

Ancora una sconfitta esterna, la terza consecutiva, per il Cassino. Gli azzurri, autori di una prestazione piuttosto deludente, lasciano i tre punti al Lanusei che allo stadio Lixius va in rete nella ripresa con Floris e festeggia davanti al proprio pubblico il primato in classifica.

Infatti, grazie alla concomitante sconfitta del Trastevere e del pareggio casalingo dell’Avellino, i sardi sono ora in testa alla graduatoria del girone G della serie D in solitaria mentre il Cassino resta a quota 13. Urbano deve rinunciare ancora a Carcione, non al meglio della condizione. In difesa rientra Camara dopo il turno di squalifica. Gli fa posto Zegarelli che si accomoda in panchina insieme a tutti giovani in età di Lega tranne il portiere Della Pietra e Brack. Nel primo tempo il Cassino riesce a contenere gli attacchi della squadra di Gardini ma raramente riesce a rendersi pericoloso con qualche inserimento di Tribelli e Prisco. Al 32′ è bravo Palombo a salvare su una grande conclusione di Floris mentre al 43′, sempre per il Lanusei, ci prova Bernardotto con la palla che si spegne sul fondo. Non succede molto nella prima frazione di gioco. Nella ripresa il risultato si sblocca dopo dieci minuti. E’ bravo Floris a raccogliere nel migliore dei modi un assist di Demontis e a battere imparabilmente Palombo con la palla che si insacca nell’angolino.

Il Cassino subisce il colpo e non riesce a procurare occasioni degne di nota. Urbano manda in campo Lombardi e Centra per dare maggiore vivacità alla squadra ma è Nocerino a produrre la grande opportunità per pareggiare. Il centrale difensivo salta due uomini e si presenta davanti la porta difesa da La Gorga calciando a rete. Nella circostanza è bravo e attento il portiere sardo che devia in angolo. Gli azzurri collezionano calci d’angolo ma l’attacco non riesce a sfruttare le palle che arrivano in area. I minuti passano e il Lanusei, visti i risultati sugli altri campi, inizia ad accarezzare il sogno del primato. Chiumarulo mette i brividi alla retroguardia cassinate sfiorando il 2-0. La squadra azzurra resta comunque in gara fino al termine quando Lombardi prova l’ultimo tentativo per portare a casa un pareggio ma l’azione sfuma. Finisce 1-0 con la squadra di Gardini che fa festa mentre il Cassino torna mestamente negli spogliatoi. Un anno fa, a novembre, era arrivata su questo stesso campo, una convincente vittoria all’inglese. Stavolta polveri bagnate per i centravanti azzurri che sono rimasti a secco. Dunque quarta sconfitta in campionato, dopo quelle con Artena, Avellino e Atletico. Un vero peccato, la classifica è ancora corta ma è chiaro che si potrà rimanere nella zona alta della classifica solo con la giusta continuità di risultati, che il Cassino, per una serie di motivi non sta avendo.

Un po’ per disattenzioni difensive, un po’ per errori arbitrali, la vetta della classifica è già distante sette lunghezze. I tanti impegni infrasettimanali e gli infortuni non aiutano poi il mister ad avere un organico al meglio delle condizioni. Ma il torneo, per fortuna, è ancora molto lungo. Domenica prossima al Salveti arriverà la Lupa Roma di Marco Amelia e bisognerà necessariamente tornare a vincere per dare una boccata d’ossigeno, come già era accaduto cinque giorni fa nel match infrasettimanale con il Budoni. Sperando di ritrovare un Cassino brillante.