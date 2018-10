Il Flaminia beffa l’Anagni. In rete Morbidelli

Il Flaminia vince contro l’Anagni, una partita dominata dai biancorossi che non riescono a concretizzare sotto porta. Gli ospiti arrivano una sola volta nell’area anagnina e trovano il gol grazie a una clamorosa disattenzione del portiere anagnino.

I primi venti minuti del primo tempo sono esclusivamente gestiti dall’Anagni, con gli avversari guidati da mister Schenardi che timidamente provano ad impostare l’azione offensiva. I padroni di casa producono più gioco, ma il gol arriva per gli ospiti. Al 36’ contropiede del Flaminia, difesa anagnina distratta, esce male e a vuoto Di Piero, facile per Morbidelli depositare in rete.

Nella ripresa il Flaminia forte del vantaggio si chiude ancora di più, gioca solo l’Anagni con diverse occasioni per pareggiare la partita, occasioni non concretizzate a dovere sotto porta. La gara si conclude 1 a 0 per il Flaminia, con 6 ammonizioni e due espulsioni. Al 52’ l’arbitro manda sotto la doccia con pochi secondi di anticipo l’anagnino D’Orsi e Ferrara del Flaminia.

Marcatore: Morbidelli 36’ p.t.