Cassino – Trastevere 2-2. Succede tutto nel primo tempo

Finisce in parità (2-2) il match di alta classifica tra Cassino e Trastevere. Gli azzurri si mangiano le mani per non aver saputo sfruttare il vantaggio, maturato per due volte nel corso del primo tempo. Le quattro reti sono state messe a segno tutte nella prima frazione di gioco, poi la squadra di Urbano non è riuscita a capitalizzare al meglio le occasioni avute e alla fine ne è venuto un pari che in classifica va meglio ai capitolini.

Nel Cassino out Brack per squalifica e Carcione non al meglio. Inizia meglio l’11 azzurro che ha due buone occasioni nel primo quarto d’ora con Marcheggiani e poi con Tribelli, ma in entrambi i casi le conclusioni non vanno a bersaglio. Il match però si sblocca al minuto 21. Angolo calciato da Tirelli e tiro vincente di Prisco che con il suo sinistro batte Borrelli. Sembra in discesa il match per la squadra di casa ma la solita amnesia difensiva permette al Trastevere di pareggiare subito. Siamo al 25′ quando Lucchese all’interno dell’area lascia partire una conclusione a mezza altezza che supera il giovane Palombo.

Il Cassino però non si perde d’animo e poco dopo torna in vantaggio. Il più lesto di tutti nell’area romana è Marcheggiani che supera con un rasoterra Borrelli facendo esultare il Salveti. Per l’attaccante ex Rieti quinta rete in campionato. Le emozioni nel primo tempo non sembrano finire mai perchè passano altri quattro minuti e il Trastevere perviene al pareggio. Tirelli commette un fallo di rigore in piena area su Lucchese. Per l’arbitro non ci sono dubbi assegnando la massima punizione. Dal dischetto Lorusso non sbaglia e porta l’incontro sul 2-2, risultato su cui si chiude il primo tempo.

Nella ripresa il Cassino meriterebbe la vittoria per le tante occasioni prodotte ma il Trastevere si difende come può. Al 48′ Marcheggiani ha una grande chance ma Borrelli si supera. Le occasioni capitano puntualmente sui piedi dei giocatori azzurri, su tutti Prisco, Mannone e Tribelli. Il match non si schioda dal pari. Al minuto 86 Marcheggiani fa gridare il gol fallendo però una grande opportunità. Lo imita Prisco nelle battute finali. Il Cassino ci prova in tutti i modi ma al Salveti termina in parità.

CASSINO: Palombo, Tomassi, Camara (78′ Zegarelli), Mannone, Nocerino, Darboe, Ricamato, Tirelli, Tribelli (79′ Lombardi), Prisco, Marcheggiani. A disposizione Della Pietra, Cococcia, Gazerro, Sfavillante, Di Nardi, Centra, Proto. Allenatore Urbano.

TRASTEVERE: Borrelli, Barbarossa, Calisto (68′ Cardillo), Lucchese, Sfanò, Locci (76′ Vendetti), Panico (70′ Bergamini), Capodaglio, Tajarol, Sannipaoli (74′ De Cristofaro), Lorusso. A disposizione Torchio, Pocci, Chinappi, Renzi, Ilari. Allenatore Perrotti.

Arbitro: Di Giovanni di Caserta.

Marcatori: 21′ Prisco, 26′ Lucchese, 30′ Marcheggiani, 35′ Lorusso (rig.).