Luca Pellegrini “Felice per il mio debutto con la Roma”

Ai microfoni di Sky Sport, nel dopo partita di Empoli ha parlato il difensore della Roma Luca Pellegrini.

Te l’aspettavi questo esordio dal primo minuto?

Sì. Diciamo che l’esordio è un momento un po’ speciale per tutti. Sono felice per questa partita e sono molto contento, perché so quanto ho lavorato per fare questo.

Chi ti ha aiutato di più?

Mi hanno aiutato un po’ tutti, perché siamo quasi una famiglia, tutti hanno speso una parola nei miei confronti, mi hanno dato dei consigli. Non potevo chiedere una preparazione migliore per questo esordio, perché mi sono stati veramente tutti vicini, dal primo all’ultimo compagno. Quindi, devo ringraziarli tanto.

Come hai passato quei mesi quando eri infortunato?

Sono stati periodi difficili, però, ti aiutano molto, riescono a farti capire quanto sei veramente forte, soprattutto di testa, perché per me è soprattutto una cosa mentale. Credo di averli passati bene, superati con abbastanza tranquillità.

Con Kolarov hai un maestro del ruolo

È vero, ho un maestro davanti, a cui sto cercando di rubare, giorno dopo giorno in allenamento, anche con gli occhi, ogni minima cosa.