Vigilia all’insegna della solidarietà per il Montespaccato Savoia

C’è chi il giorno prima di una partita importante passa il proprio tempo a studiare tattiche, effettuare rifiniture e immaginare formazioni. I ragazzi del Montespaccato targato Asilo Savoia invece hanno deciso di fare qualcosa di diverso e probabilmente unico. Che peraltro non è neppure una novità per “Talento & Tenacia”, dove il volontariato e l’impegno sociale costituiscono la ragion d’essere del programma varato dall’IPAB romana. E così anche questo anno il sabato dell’importante vigilia sportiva è stato dedicato ai bambini, figli di donne vittime di violenza e maltrattamento ospiti nella Casa di accoglienza della Regione Lazio sita a Valmontone e affidata alle cure del Telefono Rosa.

Guidati dal portavoce della squadra Kevin Mastrosanti e accompagnati dal Presidente dell’Asilo Massimiliano Monnanni i ragazzi della squadra hanno consegnato alla Presidente del Telefono Rosa Gabriella Carnieri Moscatelli la maglia da gara che per il secondo anno consecutivo è impreziosita proprio dal logo dell’associazione di volontariato, nonché il gagliardetto sociale. Per tutti i bambini, oltre a qualche ora di divertimento e di sport nell’area esterna della struttura, maglie e fumetti di “Audace Savoia”. Infine un nuovo e importante impegno di Asilo Savoia: a partire da questo anno tutti i bambini ospiti della Casa internazionale dei diritti umani delle donne, “Casa rifugio” per donne vittime di violenza del Comune di Roma, sempre gestita dal Telefono Rosa, verranno inseriti gratuitamente nelle Scuole Calcio di “Talento & Tenacia”.