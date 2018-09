Si apre con una sconfitta la stagione del Trastevere che ieri allo Stadium ha incontrato un Monterosi organizzato e agguerrito contro il quale ha lottato fino alla fine, senza risparmiarsi.

Nella prima mezz’ora la formazione scelta da Mariotti ha dimostrato precisione nell’impostazione del gioco, ma gli amaranto non sono stati da meno. Al 4′ Lorusso calcia col destro in direzione di Frasca che para ma non trattiene; è Gasperini a spazzare via il pericolo allontanando la palla dalla porta. Al 17′ ci ripova Lorusso dalla lunga distanza, ma la sfera va oltre il palo sinistro della porta difesa da Frasca.

Al 23′ il Trastevere ci crede e si accanisce in direzione di Frasca dalla linea dell’area prima con un calcio potente di Lucchese, parato, e immediatamente dopo con il tentativo di Renzi che tira però alto sopra la traversa. Al 28′ arriva il gol che indirizza il match: Alonzi pressa in area amaranto, Barbarossa scivola e non riesce a contenere l’attacco del numero 9 avversario che segna la rete dell’1-0.

Il Monterosi si esalta per la prestazione di Alonzi e due minuti dopo Gerevini sfiora il 2-0. Al 32′ Lorusso su calcio di punizione tira potente dritto in porta, ma Frasca rinvia con i pugni chiusi.

Al 34′ Gabbianelli con un tiro pulito sul quale Borrelli non riesce ad arrivare, mette la palla sotto al sette e sigla il gol del 2-0. Al 42′ ci riprova il Trastevere con Lucchese che, sugli sviluppi della rimessa laterale di Capodaglio, indirizza di testa davanti alla porta, ma la palla finisce fuori.

Il primo tempo si chiude con il doppio vantaggio del Monterosi.

Al rientro in campo il Trastevere sembra aver capito come affrontare l’avversario. All’8′ Capodaglio tira potente in porta, appena sotto la traversa, ma un miracolo di Frasca impedisce ai padroni di casa di iniziare la rimonta. Al 18′ Lorusso perde l’occasione di riaprire i giochi intercettando l’assist di Capodaglio, ma indirizzando male la palla da posizione centrale.

Al 39′ un fallo di mano in area rossoblu fa guadagnare un calcio di rigore al Trastevere. È Cardillo a calciare dal dischetto e a segnare la rete dell’1-2, anche se troppo poco a soli 5 minuti dalla fine. Perrotti tenta il tutto per tutto inserendo Gianluca Romani, giovane attaccante 2000 al suo esordio in Serie D, ma il match si chiude in favore del Monterosi.

Al termine della partita Luca Locci: “Durante il primo tempo non abbiamo capito bene come prendere gli avversari. Nel secondo tempo, dopo esserci confrontati nello spogliatoio, siamo andati meglio. Non è bastato, dobbiamo migliorare, ma abbiamo buonissimi elementi in ogni reparto”.

Mister Perrotti: “Nella prima mezzora abbiamo giocato una partita aperta ed equilibrata, solo nell’ultimo quarto d’ora del primo tempo non abbiamo avuto la giusta concentrazione. Nel secondo tempo i ragazzi sono scesi in campo con la giusta testa per recuperare, ma forse l’hanno dimostrato solo verso la fine. Dobbiamo migliorare sulle fasce, ma anche in altri reparti. Dovevamo fare qualcosa in più, tutti quanti”.

Trastevere Borrelli, Vendetti (47′ st Romani), Calisto, Lucchese (25′ st Bergamini), Barbarossa, Locci, Lorusso (25′ st Ilari), Panico, Cardillo, Capodaglio, Renzi (1′ st Sannipoli). A disp. Caruso, Pecci, Scaglietta, De Cristofaro, Chinappi. All. Fabrizio Perrotti

Monterosi Frasca, Matrone, Rasi, Pisanu (43′ st Giannetti), Gasperini, Messina, Barbato (17′ st Pellacani), Gerevini (37′ st Falasca), Alonzi (23′ st Liurni), Gabbianelli, Sabatini (26′ st Mastroantonio). A disp. D’Agapiti, Abreu, Valentini, Francescangeli. All. Marco Mariotti

Arbitro: Sig. Delli Carpini (Isernia)

Marcatori: 28′ pt Alonzi (M), 35′ pt Gabbianelli (M), 40′ st Cardillo rig (T)

Note: ammoniti Vendetti (11′ pt), Pisanu (23′ pt), Locci (44′ pt), Liurni (29′ st)

foto: Massimo Romani