Torre Angela. Ciani annuncia Del Vecchio

Che fosse un anno “frizzante” lo si era intuito già in estate con l’accordo tra il Torre Angela e l’Acds. Oltre alle tante novità sul settore giovanile, ora il club capitolino caro alla famiglia Ciani dimostra di fare sul serio anche per la Prima categoria.

«Abbiamo trovato l’accordo con Valerio Del Vecchio» dice il direttore generale Fabrizio Ciani. Un colpo ad effetto che, tra l’altro, era stato “preannunciato” da mister Andrea Rubenni nell’intervista di presentazione della nuova stagione: «Stiamo cercando l’accordo con un attaccante molto importante» aveva detto il tecnico.

Del Vecchio lo è senza ombra di dubbio: l’ex centravanti dell’Atletico 2000 (nella Promozione della stagione appena messa alle spalle) ha giocato per anni tra serie D ed Eccellenza con le maglie di Cynthia, San Cesareo e Monterotondo Lupa, affrontando anche un campionato di C2 con il San Marino otto stagioni fa. «E’ stato un lungo corteggiamento – conferma Ciani – La trattativa è iniziata grazie al direttore sportivo della prima squadra Davide Miscoli e alla fine siamo riusciti a convincere Valerio che si è dimostrato sin da subito un ragazzo per bene. Il suo arrivo rappresenta la “ciliegina” sulla torta per il nostro mercato: d’altronde lui è un classe 1990 e quindi può dare ancora tanto, ma soprattutto può mettere la sua esperienza a disposizione di un gruppo dove ci sono tanti ragazzi di grande talento».

La Prima categoria del Torre Angela Acds lavora già da dieci giorni per preparare la nuova stagione. «Il gruppo è numeroso e di qualità, siamo fiduciosi che si possa far bene» rimarca Ciani che conclude con una considerazione sul girone. «Siamo stati spostati nel gruppo E dove ritroveremo alcune avversarie della scorsa stagione. Mi sembra un girone livellato dove non c’è una favoritissima». Per la Prima categoria del team capitolino domani ci sarà la prima amichevole contro il Tor Pignattara. Intanto da lunedì hanno cominciato ad allenarsi anche i sei gruppi del settore giovanile agonistico, mentre la Scuola calcio aprirà ufficialmente i battenti il prossimo 13 settembre.

Il Torre Angela Acds ricorda a tutti che c’è la possibilità di fare quattro allenamenti di prova gratuita per tutti coloro che fossero interessati.