Certosa, Russo è convinto: “Campionato più alla portata”

Ancora poche settimane e anche in Prima Categoria si riprenderà a correre. L’attesa sta per finire, un altro appassionante campionato è alle porte. In casa Certosa stanno continuando i preparativi in vista di una stagione che i neroverdi vogliono migliorare rispetto alla scorsa annata.

Quest’anno la squadra di Massimiliano Russo è stata inserita nel Girone E, con alcuni avversari già affrontati recentemente, altri invece che saranno tutti da scoprire: “Mancheranno due corazzate come Palestrina e Tivoli – spiega il tecnico – però mi hanno parlato già bene del Torre Angela e del Castelverde, che avevano fatto bene nel campionato passato. Poi ci sono quelle squadre fuori Roma che potrebbero dar filo da torcere a chiunque, sono incognite e staremo a vedere. Sicuramente sarà una bella battaglia, probabilmente più alla nostra portata”.

Il Certosa è entrato nella seconda settimana di preparazione e mister Russo ha colto subito i primi segnali: “I ragazzi stanno rispondendo bene, siamo stati in ritiro e abbiamo già disputato un’amichevole – afferma – sono arrivati giocatori importanti in questa sessione di mercato che sicuramente hanno aumentato la qualità della rosa, quindi dipenderà tutto da noi quest’anno. Ora aspettiamo il calendario per vedere quale sarà il nostro cammino e in base a quello fisseremo l’obiettivo. Ci concentreremo su noi stessi, abbiamo una squadra importante ma sarà il campo a parlare”.