Aprilia Racing Club: al via la campagna abbonamenti ‘Tutti noi C crediamo’

Mercoledì 29 agosto, presso lo stadio Comunale Quinto Ricci, l’Aprilia Racing Club presenterà al pubblico e alla stampa la campagna abbonamenti 2018/19 con un nome eloquente: ‘Tutti noi C crediamo’.

La società del presidente Antonio Pezone apre così le porte ai suoi tifosi e ai giornalisti. Appuntamento per mercoledì 29 agosto alle ore 17 presso la sala stampa dello stadio comunale Quinto Ricci in via Donato Bardi, 6.