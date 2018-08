Amichevole: Cassino – Real Cassino Colosseo 9-0

Nel derby tutto cassinate giocato ieri pomeriggio allo stadio Salveti, gli azzurri di Corrado Urbano si sono imposti con un netto 9-0 sul Real Cassino Colosseo. Un test amichevole che ha messo ancora una volta in luce l’ottima intesa e vena realizzativa della coppia d’attacco formata da Marcheggiani e Prisco. L’ex attaccante del Rieti è andato in rete ben sei volte, il centravanti campano invece ha realizzato tre gol. Al di là della consistenza dell’avversario, sono numeri che fanno ben sperare per l’inizio del campionato, posticipato al 16 settembre.

Per il Real Cassino Colosseo di mister Zollo si è trattato comunque di un buon test in vista dell’impegnativo campionato di Promozione. La squadra del rione non ha sfigurato nella prima frazione di gioco impegnando in più di un’occasione la retroguardia azzurra. Poi nella ripresa, complice anche le tante sostituzioni e i giovani in campo, sono arrivate tante reti. Parte bene il Cassino subito pericoloso con un destro dal limite di Darboe, respinto in angolo da Calcagno. Poco dopo il portiere del Real strappa gli applausi del pubblico con un grande intervento che nega il gol a Tribelli. Intorno al 20′ si fa vivo il Real con un tiro al volo dell’ex Parasmo che termina alto di poco. Ospiti ancora pericolosi prima con Grillo e poi con Parasmo, su cui è bravo il giovane Palombo.

Cassino in vantaggio al 34’ grazie a Marcheggiani che su assist di Prisco non sbaglia il diagonale vincente dall’interno dell’area. Passano tre minuti e il Cassino raddoppia. E’ Tribelli a servire una palla d’oro a Prisco che controlla e di sinistro batte imparabilmente Calcagno. C’è tempo prima dell’intervallo per la traversa colpita da Tribelli e per la rete del 3-0 firmata da Marcheggiani che insacca di testa. Nella ripresa mattatore è Marcheggiani che si scatena mettendo a segno altre quattro marcature. La prima dopo nove minuti sfruttando nel migliore dei modi un suggerimento di Tomassi. Poi il 5-0 al minuto 67 con un tiro a giro di estrema precisione che ancora una volta mette in evidenza la classe dell’attaccante sabino.

Passano 180 secondi e Marcheggiani segna ancora, stavolta su assist di Tribelli. E si ripete al 79′ con un gran tiro dalla distanza che non lascia scampo al portiere del Real. Nel secondo tempo arrivano anche altre due reti firmate da Umberto Prisco. Al 74′ l’attaccante napoletano si presenta solo davanti la porta ospite e con un preciso pallonetto va in rete. Un minuto dopo Mannone gli serve la palla per un altro gol. Finisce dunque 9-0 e ora il Cassino aspetta la vincitrice di Anagni – Isernia per scoprire con chi giocherà in coppa Italia.

Antonio Tortolano