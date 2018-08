Anagni: la squadra si presenta alla città

Il Città di Anagni Calcio ha presentato, sul palcoscenico di Piazza Cavour, la squadra che affronterà la stagione 2018/19 di Serie D.

Una serata per conoscere i ragazzi biancorossi e lo staff che esordiranno a breve nel massimo campionato dilettantistico. L’occasione per interagire con la città e creare la sinergia necessaria tra squadra e Anagni.

La presentazione a cura dell’eccellente Gaetano D’Onofrio, portafortuna della squadra da ormai quattro anni, accompagnato dalla brava Annamaria Ranelli. Sul palco a tifare i biancorossi il sindaco Daniele Natalia e l’assessore allo Sport Jessica Chiarelli. Il Città di Anagni in questa stagione esordirà nel campionato della Serie D, categoria che manca nella città dei papi da un ventennio. La prima parte del campionato si giocherà sul campo di Morolo, in attesa che il Del Bianco venga ristrutturato e riconsegnato ai biancorossi più bello che mai. Ieri il sindaco Natalia ha rinnovato l’impegno per dare alla città lo stadio che merita. Nel frattempo sono in vendita gli abbonamenti per assicurarsi un anno strepitoso con i ragazzi del Città di Anagni.

ufficio stampa Anagni