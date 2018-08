Anzio: arrivano Intriago e Ludovisi

L’Anzio Calcio 1924 ha comunicato di aver acquisito il diritto alle prestazioni sportive dei calciatori Richard David Alfaro Intriago e Alessandro Ludovisi. Intriago è un centrocampista ecuadoriano, nato il 20 giugno del 1999 e cresciuto nella Juventud Italiana, club di San Pablo de Manta iscritto alla Segunda Categoría, l’equivalente della Serie C italiana.

Ludovisi, nato a Velletri il 15 novembre del 1999, ha disputato la stagione scorsa a Pistoia, collezionando alcune convocazioni con la prima squadra e diverse presenze con la Berretti di mister Fortunato. Esploso con i Giovanissimi Nazionali del Latina — 7 centri nella stagione 2013/14 con Pino Selvaggio in panchina — va in doppia cifra nei due anni successivi, con gli Allievi di Lazio e Lupa Castelli Romani per poi tornare a Latina e far parte della formazione Primavera guidata dall’ex allenatore dell’Anzio, Marco Ghirotto e successivamente da Carlo Tebi.

Matteo Ferri