Cassino: colpo in attacco, in arrivo Massimo Goh

Il Cassino ha messo a segno un nuovo colpo di mercato che ufficializzerà nei prossimi giorni. Direttamente in prestito dalla Juve arriverà Massimo N’Cede Goh, attaccante classe 99, lo scorso anno alla Virtus Verona e protagonista della promozione in C con 30 presenze e 8 gol. Il centravanti ivoriano sarà presto a Cassino per incontrare il dg azzurro Pierluigi Di Santo per la firma sul contratto e per le visite mediche.

Goh è il cugino di Moise Kean, altro prodotto del vivaio Juve, che nella passata stagione ha giocato in serie A con la maglia del Verona. L’attaccante ivoriano è il profilo giusto per completare il pacchetto offensivo a disposizione del tecnico Corrado Urbano. Dopo l’acquisto di Marcheggiani, le conferme di Prisco e Tribelli e la partenza di Abreu, serviva un under in grado di poter spostare gli equilibri. Goh è giocatore dalla grande stazza fisica, 193 cm e dotato di una buona velocità e senso del gol. Sarà un’arma in più a disposizione di un Cassino che punta in alto. Intanto si continua a lavorare in vista dei primi impegni ufficiali.

Domenica al Salveti arriverà la Turris per un’amichevole con i pari categoria di Torre del Greco. Un test utile per Urbano dopo le buone indicazioni emerse nei match con Pro Piacenza e Salernitana. Il primo turno di coppa Italia andrà in scena domenica 26 agosto, il 2 settembre inizia il campionato ma composizioni dei gironi e calendari sono ancora in alto mare per via dell’ennesima estate calda del calcio italiano.