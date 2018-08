Aprilia: la società smentisce l’acquisto di Antonio Cassano

Antonio Cassano non arriverà all’Aprilia Racing Club.

La società del presidente Antonio Pezone, pur apprezzando l’indiscusso talento del giocatore di Bari Vecchia, smentisce le voci di mercato che, in queste ore, hanno accostato l’ex Real Madrid alle Rondinelle.

La società, tuttavia, resta attiva e dopo gli arrivi di Daniele Corvia e Ruben Olivera, tra gli altri, non esclude altri colpi.

Per quanto riguarda il ripescaggio in serie C, niente da fare per l’Aprilia Racing Club. Almeno per ora. Già perché il ricorso presentato dalla società del presidente Antonio Pezone per la riammissione in Serie C è stato dichiarato inammissibile. La società, tuttavia, non si ferma qui.

“Intraprenderemo il percorso preso anche da altri club come la Vibonese ha infatti annunciato che si appellerà al grado di giustizia superiore. L’obiettivo di giocare in Serie C non è stato abbandonato e restiamo fiduciosi che sia fatta luce su i noti fatti antisportivi“, commenta Pezone.