La Rustica: Gianluca Mansueto nuovo ds del settore giovanile

Gianluca Mansueto è il nuovo direttore sportivo del settore giovanile del La Rustica. Affiancherà Fabio Sbardella (che continuerà assieme a lui a svolgere la medesima funzione) e ovviamente Roberto Spinetti, direttore sportivo della Promozione.

«Un amico, ma soprattutto una persona estremamente competente, un uomo di calcio – dice Sbardella parlando del neo arrivato – Mansueto è stato per anni allenatore alla Tor Tre Teste e poi anche al Tor Sapienza, poi si era fermato per motivi personali. Non avendo tempo per funzioni di campo, ho insistito per coinvolgerlo in questo nuovo ruolo e sono convinto che darà un contributo importante al nostro settore giovanile».

D’altronde il percorso intrapreso dal La Rustica con i ragazzi sta dando già da qualche tempo delle risposte importanti e un’ulteriore conferma arriverà nel momento dell’inizio della preparazione della Promozione (il prossimo 16 agosto) quando al gruppo della prima squadra verranno aggregati diversi elementi che si sono messi in luce l’anno scorso con la Juniores provinciale allora allenata da Daniele Paolini, attuale tecnico dei “grandi”. Il La Rustica tiene fortemente a proseguire la strada intrapresa sul settore giovanile e, in attesa di novità sui ripescaggi possibili di ben tre categorie tra i regionali, ha già stilato l’organigramma tecnico in vista della prossima stagione. La Juniores sarà affidata a Marco Dell’Ospedale, già al La Rustica nella passata annata, mentre arriva dal Tor Sapienza il nuovo tecnico degli Allievi fascia A (ora denominati Under 17) che sarà Matteo Scacchetti. Formalmente è nuovo anche l’allenatore degli Allievi fascia B (Under 16), ma di fatto si tratta di un gradito ritorno: Franco Mancini, infatti, aveva già allenato nelle giovanili del La Rustica qualche anno fa. Confermati, infine, gli allenatori dei due gruppi Giovanissimi: i fascia A (Under 15) saranno guidati da Giovanni Pizzimenti che aveva concluso l’annata precedente con questi ragazzi, mentre i fascia B (Under 14) saranno accompagnati ancora da Stefano Bua nel loro primo anno di agonistica.