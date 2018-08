Il Cassino lancia il mini abbonamento per le amichevoli con Pro Piacenza, Salernitana e Turris

Oggi primo test amichevole per il Cassino di Corrado Urbano. Al Salveti nel pomeriggio (ore 17.30) arriva la Pro Piacenza (serie C). Seguiranno l’8 e il 12 agosto gli impegni, sempre al Salveti, con Salernitana e Turris. Il vice Presidente Andrea Balsamo esprime la completa soddisfazione su quanto di propositivo è stato fatto dal D.G. Pierluigi Di Santo:

“Felice di poter continuare a collaborare per il quinto anno consecutivo con questa società, siamo pronti a fare meglio dell’anno scorso, il D.G. Di Santo ha strutturato un organico di livello e con questi giocatori potremo toglierci belle soddisfazioni”.

Sulla campagna acquisti. “Non credo sia chiusa, i giocatori che quest’anno vestiranno la casacca azzurra sono di ottimo livello, ciò a conferma che la Società ASD Cassino Calcio, in primis Patron Rossi hanno migliorato quanto di buono già era stato fatto l’anno scorso, probabilmente se Di Santo riterrà opportuno qualche altro tassello

di qualità potrebbe ancora arrivare, staremo a vedere”.

Le prossime tre amichevoli saranno un bel banco prova:

“Senza dubbio, a cominciare da venerdì prossimo, incontreremo una ottima formazione, il Pro Piacenza al rientro dal ritiro di Castel di Sangro, proseguiremo con Salernitana e Turris, insomma un’ottima occasione per vedere un bel calcio d’estate. Colgo l’occasione per invitare tutti gli sportivi di Cassino e non ad acquistare entro venerdì presso lo stadio Salveti il mini abbonamento alla cifra simbolica di 10 euro, per poter assistere alle tre gare.

Coloro che vorranno assistere ad un solo incontro potranno acquistare al botteghino il tagliando d’ingresso a 5 euro”.