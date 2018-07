Football Club Frascati: presentato il nuovo staff tecnico agonistico

Il dado è tratto. Il Football Club Frascati è già pronto per vivere la stagione 2018-19, avendo gettato le basi della nuova annata con grande anticipo. Il neo responsabile del settore agonistico Alessandro Rodo, che assieme al direttore generale Gianfranco Di Carlo ha scelto i nuovi tecnici, fornisce il quadro completo:

“Innanzitutto c’è da dire che siamo orgogliosi di poter annunciare l’iscrizione di ben cinque gruppi dell’agonistica ai prossimi campionati. Pensando che l’anno scorso questo club poteva contare su una sola categoria, il passo avanti è evidentissimo. Siamo inoltre convinti che almeno una o due di queste squadre potranno essere protagoniste nel loro campionato”.

Stilati gli obiettivi, Rodo svela anche i nomi dei prossimi allenatori del Football Club Frascati. «La Juniores provinciale (ridenominata ufficialmente Under 19, ndr) sarà allenata dal confermato Filippo Martella, gli Allievi provinciali B (ora Under 16, ndr) saranno affidati al neo tecnico Federico Rumbo, i Giovanissimi provinciali (ora Under 15, ndr) li guiderà l’altro neo mister Matteo Quattrociocchi, mentre la Juniores regionale C o ex Primavera (ora Under 19 C, ndr) e i Giovanissimi provinciali B (ora Under 14, ndr) li prenderà in carico il sottoscritto». Rodo presenta brevemente i tre allenatori che lo affiancheranno nel settore agonistico.

«Martella era già nell’organico del Football Club Frascati della passata stagione quando aveva affiancato Gianfranco Di Carlo alla guida della Juniores regionale C. E’ un ragazzo che ha dimostrato voglia di aggiornarsi e che sarà certamente all’altezza di guidare la squadra maggiore delle nostre giovanili. Rumbo e Quattrociocchi saranno al primo anno di Fc Frascati: il primo è un ragazzo molto equilibrato e preparato, il secondo (ex Colonna, ndr) ha il target giusto per il tipo di categoria che andrà ad affrontare. Ci tento a sottolineare che il nostro staff conterà su persone qualificate e che utilizzeranno anche un modo di comunicare e una terminologia professionale e non “da bar”. La società metterà a disposizione ben 6 gps (sistema di monitoraggio degli atleti, ndr) e questo dà l’idea dell’importanza che diamo alla tecnologia nel nostro metodo di lavoro. Ricordo, inoltre, che ci rivolgeremo allo studio medico del dottor Claudio Petroletti per le visite mediche di idoneità sportiva e che il dottor Luca Contardi si occuperà di tutto l’aspetto clinico dei post-partita».

Infine il Football Club Frascati ha già disponibili i nuovi kit per la stagione 2018-19 che saranno “griffati” Givova: le immagini del materiale che sarà messo a disposizione dei ragazzi è visibile sia sulla pagina Fb (Football Club Frascati) che sul sito ufficiale della società (www.fcfrascati.it).