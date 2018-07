Giovanili: ecco le date della nuova stagione

Pubblicate dal CR Lazio le date di inizio dei campionati giovanili.

Elite

Under 19 15 settembre Under 17 16 settembre Under 16 15 settembre Under 15 16 settembre Under 14 15 settembre

Regionali

Under 19 29 settembre Under 19 C 14 ottobre Under 17 30 settembre Under 16 14 ottobre Under 15 30 settembre Under 14 14 ottobre

Provinciali

Under 19, Under 17, Under 16, Under 15, Under 14 14 ottobre