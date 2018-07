Fabrizio Tirelli “A Cassino per vincere ancora”

Per il Cassino è il giorno del raduno.

Dopo quasi tre mesi dalla fine dello scorso campionato e a meno di un mese dal primo impegno ufficiale di coppa Italia, gli azzurri si ritroveranno stamattina al Salveti per iniziare la preparazione in vista della nuova stagione. I primi giorni saranno dedicati ai testi medici, poi si inizierà a sudare agli ordini dello staff tecnico diretto da Corrado Urbano.

Tanti i volti nuovi di una squadra che punta a far bene e che cercherà di migliorare il settimo posto della stagione precedente provando a regalare forti emozioni ai tifosi. L’ultimo arrivato è il difensore africano Sekou Mamadou, difensore, classe 2000, della Costa D’Avorio che è stato notato durante lo stage dello scorso giugno che si era svolto al campo 2. Un giocatore dal fisico arcigno e dall’ottima visione di gioco. Un elemento che non è passato indifferente allo staff tecnico e al dg Di Santo ed eccolo allora arruolato tra gli azzurri. Tra le conferme invece sono arrivate anche quelle di Pietro Tribelli e Kabine Camara. Il classe 98, originario del nostro comprensorio, ha convinto Urbano nella passata stagione con le sue costanti iniziative sulle fascia e quella confidenza con il gol. Anche Camara, maliano 18 anni, farà ancora parte del Cassino. Un giocatore che ha subito impressionato per la sua forza fisica, velocità e personalità.

Intanto a parlare è il neo acquisto a centrocampo Fabrizio Tirelli. L’ex Rieti è uno dei colpi più importanti di questa sessione estiva e raggiunge a Cassino Francesco Marcheggiani, con cui ha vinto il campionato con il club sabino.

“Confido – afferma Tirelli – di aver ricevuto più di qualche offerta da formazioni che militano in D ed in C, ma ho accettato Cassino, perché ne ho sentito sempre parlare bene, una piazza importante, ambiziosa e affamata di bel calcio. Credo che la serie D non competa ad una città come Cassino, questa società ha diritto a scenari di categoria superiore. Non mi piace creare false aspettative, ma prometto che insieme ai miei compagni lotteremo per raggiungere l’ambita meta. Collaboro ai progetti del dg Di Santo ormai da tre anni, stimo questa persona come professionista e amico ed è per questo che ho accettato il suo invito, so che a Cassino farà bene come a Rieti e ho deciso di seguirlo. Il presidente Rossi è un gran professionista che son sicuro trascinerà con il suo entusiasmo il Cassino molto in alto. Ho 28 anni e ritengo di dover ancora imparare tanto da persone preparate come il tecnico Urbano. Con Marcheggiani abbiamo raggiunto ormai da tempo un’ottima intesa, tanti dei suoi gol l’anno scorso sono stati opera dei miei assist, e quest’anno in mezzo al campo c’è l’esperienza di Carcione a guidarci e sicuramente anche i gol di Prisco, vedrete che faremo bene anche a Cassino”.

Il 27 luglio alle 19 all’Hotel Edra il settore giovanile del Cassino, sarà presentato a stampa e pubblico. Antonio Tortolano