Anzio: le novità del settore giovanile

Ufficializzato il parco allenatori del settore giovanile dell’Anzio Calcio 1924 per la stagione 2018/19. Tre conferme e una novità tra i tecnici che guideranno le squadre “Under”, così come da nuova denominazione resa nota dal Comitato Regionale Lazio.

L’Under 17 sarà affidata ad Alessandro Idin, che mantiene così il gruppo dei 2002 portato lo scorso anno fino ad un brillante secondo posto nel campionato Allievi Fascia B e già puntellato con un innesto per reparto: il portiere Simone Verolino e il difensore Federico Alfano, entrambi provenienti dall’Aprilia, il mediano Dennys Feliciangeli dall’Agora e il bomber Matteo Prosperi, arrivato dalla Cynthia per non far rimpiangere Antonio Ronci, passato alla Sambenedettese. Conferma il gruppo anche Mario Guida, che anche in questa stagione svolgerà sia i compiti di responsabile del Settore Giovanile che quelli di allenatore.

L’ex capitano della prima squadra neroniana lavorerà ancora con i 2004, trascinati alla vittoria nello scorso campionato provinciale dei Giovanissimi Fascia B. Scende di una categoria Maurizio Ghio che, dopo aver raccolto il testimone da Mauro Zaccagnini alla guida dei Giovanissimi a stagione in corso, quest’anno sarà al timone dell’Under 14. L’unica novità nel parco allenatori riguarda l’Under 16, affidata alla new entry Andrea Gamba, reduce da una lunga esperienza nel settore giovanile dell’Agora. Con il club pontino, il tecnico ha vinto il campionato Giovanissimi Provinciali nel 2017.

STAFF TECNICO SETTORE GIOVANILE

Under 17: Alessandro Idin

Under 16: Andrea Gamba

Under 15: Mario Guida

Under 14: Maurizio Ghio

ph: Matteo Ferri