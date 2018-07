Cassino: a centrocampo arriva Fabrizio Tirelli

Nuovo colpo del Cassino. La società presieduta da Nicandro Rossi si è assicurata per la prossima stagione le prestazioni di Fabrizio Tirelli, centrocampista laterale, classe 1990. Cresciuto nel settore giovanile della Roma, Tirelli ritroverà il suo compagno di squadra al Rieti Francesco Marcheggiani, due mesi dopo aver trionfato e portato la squadra sabina in serie C.

In passato ha militato nella Lupa Frascati in serie D collezionando 31 presenze e quattro reti e ha fatto parte anche della cavalcata vincente per il ritorno in Lega Pro del Latina. Per Tirelli anche un’esperienza in C2 con il Melfi e in D con il Mezzocorona. Nelle ultime stagioni è stato protagonista a Sora, San Cesareo, quindi a Rieti. Il presidente Rossi e il dg Di Santo hanno assicurato l’ennesimo talento alla carovana biancazzurra. Fabrizio Tirelli, entra a far parte di una rosa già molto forte e composta a centrocampo da giocatori di qualità come Ricamato, Darboe e Carcione.

Tirelli viene descritto come un leader in campo e fuori, un ragazzo che ha sempre avuto un ruolo decisivo nello spogliatoio. Pierluigi Di Santo ha fortemente creduto nell’epilogo positivo della trattativa. Tirelli, ovunque lo si collochi tatticamente sa fare bene, facendo della duttilità una delle sue armi principali. Si tratta di un centrocampista eclettico, capace di abbinare qualità tecniche, temperamento e soprattutto personalità ed esperienza.

Intanto a pochi giorni dal raduno, la società non si ferma e lavora sempre per completare la rosa che sarà da lunedì a disposizione del tecnico Urbano. Si cercherà di chiudere anche per una serie di giovani in Età di Lega e poi non è escluso qualche altro colpo. Novità dovrebbero arrivare nei prossimi giorni anche per il discorso legato ai due portieri. Si è alla ricerca poi di un laterale sinistro di difesa e un attaccante duttile in grado di poter agire in avanti in compagnia di Marcheggiani e Prisco. Il primo turno di coppa Italia è in programma per il prossimo 19 agosto mentre il campionato vivrà la sua prima giornata il prossimo 2 settembre.