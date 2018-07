Colpo in attacco per il Trastevere. Arriva Ilari

Il Trastevere Calcio comunica di aver trovato l’accordo per la stagione 2018-2019 con il forte esterno d’attacco classe 1989 Marco Ilari che va ad arricchire così il reparto offensivo dopo la conferma di Cardillo e il ritorno di Tajarol. Grande colpo per la formazione di mister Perrotti che si assicura un vero fuoriclasse reduce da tanta esperienza in C con le maglie di Padova, Martina Franca, Poggibonsi e Pisa oltre ad aver militato in D con Union Arzignanochiampo, Delta Calcio Rovigo e Flaminia.